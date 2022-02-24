Eyvah Kızım Büyüdü’nün Ece’si Yıldız Asyalı’nın son haline bakın! Arda Kural’ın partneri son paylaşımıyla ortalığı yıktı geçti

Bir magazin programına konuk olan Kural, Asyalı için şunları söyledi: "Yıldız ilk aşkımdı. İlk aşkıma çok tutulmuştu. Aklımda ondan başkası geçmiyordu. Hayatım Yıldız olmuştu, hep onu düşünüyordum. Sette Yıldız, evde Yıldız... Kasıtlı olarak değil ama bizi ayırdılar. 'Önünüzde parlak bir gelecek var, birbirinizin önünü kesmeyin' deyip ayırdılar. Çok acı çekmiştim. O günlere ait her şeyi hatırlıyorum ama hatırlamak istemiyorum.