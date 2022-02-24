Eyvah Kızım Büyüdü’nün Ece’si Yıldız Asyalı’nın son haline bakın! Arda Kural’ın partneri son paylaşımıyla ortalığı yıktı geçti
Eyvah Kızım Büyüdü'nün Ece'si Yıldız Asyalı'nın son haline bakın! Eyvah Kızım Büyüdü, Hayat Bilgisi gibi dizilerle hafızalara kazınan Yıldız Asyalı, eski partneri Arda Kural'ın açıklamalarıyla gündeme geldi. Uzun bir süredir ekranlarda uzak yaşayan oyuncunun, sosyal medyada yayınladığı son hali ise dikkat çekti. Asyalı'nın son hali sosyal medyayı ikiye bölerken kısa sürede gündem oldu. İşte Arda Kural'ın eski partneri Yıldız Asyalı'nın son hali...
Eyvah Kızım Büyüdü dizisinde canlandırdığı Ece karakteriyle hafızlara kazınan Yıldız Asyalı, eski partneri Arda Kural'ın açıklamalarıyla gündeme geldi.
Bir magazin programına konuk olan Kural, Asyalı için şunları söyledi: "Yıldız ilk aşkımdı. İlk aşkıma çok tutulmuştu. Aklımda ondan başkası geçmiyordu. Hayatım Yıldız olmuştu, hep onu düşünüyordum. Sette Yıldız, evde Yıldız... Kasıtlı olarak değil ama bizi ayırdılar. 'Önünüzde parlak bir gelecek var, birbirinizin önünü kesmeyin' deyip ayırdılar. Çok acı çekmiştim. O günlere ait her şeyi hatırlıyorum ama hatırlamak istemiyorum.
'YILDIZ İLE YAN YANA GELMEYE KORKUYORUM'
Ekranlardan uzak kaldığım dönemde Yıldız beni çok aradı. Ben görüşmek istemedim. Ben ondan korkuyorum. Yıldız ile yan yana gelmekten korkuyorum. Çok severim, insan olarak da kişilik olarak da! Ayrıldıktan sonra 2 yıl kendime gelemedim. Sonra kendime söz verdim 'Yıldız'la asla görüşme' dedim"
Kural'ın bu açıklamasının ardından gündeme gelen Yıldız Asyalı'nın sosyal medya paylaşımı dikkat çekti. Son halini yayınlayan ünlü oyuncu, sosyal medyayı ikiye böldü.