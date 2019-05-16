Eyvah Kızım Büyüdü dizisinin güzel oyuncusu Yıldız Asyalı'yı görenler şok oldu! Bir zamanlar herkes ona hayrandı...
Eyvah Kızım Büyüdü dizisiyle ünlenen Yıldız Asyalı, bir kanalda yayınlanan magazin programına konuk oldu. Sanatçı bir ailenin çocuğu olan Yıldız Asyalı, ekranlara merhaba dediğinde henüz 15 yaşındaydı. Eyvah Kızım Büyüdü dizisinde Arda Kural ile birlikte rol alan ve şöhreti yakalayan Yıldız Asyalı, bir kanalda yayınlanan magazin programına konuk oldu. 38 yaşındaki Yıldız Asyalı'nın yüzünü görenler adeta şok oldu! İşte ekranlarda gördüğümüz ve aralarından kimilerini kaybettiğimiz ünlü isimlerin yıllar önce sonraki halleri...
"KOLTUĞA ÇARPTIM..."
Yıldız Asyalı yüzündeki çukurluk için, "2014 yılında bir kaza geçirdim. Arabadaydım. Fren yaptı. Arka koltukta otururken, ön koltuğa çarptım. Yanağım şişti. Babama da söyleyemedim. 1 hafta 10 gün sonra geçti. Yanağım böyle gamze gibi kaldı. Doktora sordum, 'Takıl böyle yapacak bir şey yok' dedi. Rahatsız değilim." şeklinde yanıt verdi.