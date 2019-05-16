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Eyvah Kızım Büyüdü dizisinin güzel oyuncusu Yıldız Asyalı'yı görenler şok oldu! Bir zamanlar herkes ona hayrandı...

Eyvah Kızım Büyüdü dizisiyle ünlenen Yıldız Asyalı, bir kanalda yayınlanan magazin programına konuk oldu. Sanatçı bir ailenin çocuğu olan Yıldız Asyalı, ekranlara merhaba dediğinde henüz 15 yaşındaydı. Eyvah Kızım Büyüdü dizisinde Arda Kural ile birlikte rol alan ve şöhreti yakalayan Yıldız Asyalı, bir kanalda yayınlanan magazin programına konuk oldu. 38 yaşındaki Yıldız Asyalı'nın yüzünü görenler adeta şok oldu! İşte ekranlarda gördüğümüz ve aralarından kimilerini kaybettiğimiz ünlü isimlerin yıllar önce sonraki halleri...

16.05.2019 17:17 - Son Güncelleme: 16.05.2019 17:34
Eyvah Kızım Büyüdü dizisinin güzel oyuncusu Yıldız Asyalı'yı görenler şok oldu!

Yıldız Asyalı'nın son halini görenler şok oldu. Arda Kural ile Eyvah Kızım Büyüdü dizisinde şöhreti yakalayan ve o zamanlar 15 yaşında olan Yıldız Asyalı, yüzündeki değişimin nedenini bir kanalda yayınlanan magazin programında anlattı.

Eyvah Kızım Büyüdü dizisinin güzel oyuncusu Yıldız Asyalı'yı görenler şok oldu!

"KOLTUĞA ÇARPTIM..."

Yıldız Asyalı yüzündeki çukurluk için, "2014 yılında bir kaza geçirdim. Arabadaydım. Fren yaptı. Arka koltukta otururken, ön koltuğa çarptım. Yanağım şişti. Babama da söyleyemedim. 1 hafta 10 gün sonra geçti. Yanağım böyle gamze gibi kaldı. Doktora sordum, 'Takıl böyle yapacak bir şey yok' dedi. Rahatsız değilim." şeklinde yanıt verdi.

Eyvah Kızım Büyüdü dizisinin güzel oyuncusu Yıldız Asyalı'yı görenler şok oldu!

İşte bir zamanlar güzelliği ve başarılı kariyeriyle herkesi kendisine hayran bırakan Yıldız Asyalı ve diğer ünlülerin değişimi..

Eyvah Kızım Büyüdü dizisinin güzel oyuncusu Yıldız Asyalı'yı görenler şok oldu!

Hülya Avşar

Eyvah Kızım Büyüdü dizisinin güzel oyuncusu Yıldız Asyalı'yı görenler şok oldu!

Aydan Burhan

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