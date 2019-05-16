Eyvah Kızım Büyüdü dizisinin güzel oyuncusu Yıldız Asyalı'yı görenler şok oldu! Bir zamanlar herkes ona hayrandı...

Eyvah Kızım Büyüdü dizisiyle ünlenen Yıldız Asyalı, bir kanalda yayınlanan magazin programına konuk oldu. Sanatçı bir ailenin çocuğu olan Yıldız Asyalı, ekranlara merhaba dediğinde henüz 15 yaşındaydı. Eyvah Kızım Büyüdü dizisinde Arda Kural ile birlikte rol alan ve şöhreti yakalayan Yıldız Asyalı, bir kanalda yayınlanan magazin programına konuk oldu. 38 yaşındaki Yıldız Asyalı'nın yüzünü görenler adeta şok oldu! İşte ekranlarda gördüğümüz ve aralarından kimilerini kaybettiğimiz ünlü isimlerin yıllar önce sonraki halleri...

16.05.2019 17:17 - Son Güncelleme: 16.05.2019 17:34 BU GALERİYİ PAYLAŞ





