Oyuncu Evrim Alasya'nın hayatı merak edildi. Özellikle ailesi merak konusu olan Alasya'nın hakkındaki bir gerçek şaşırttı. Oyuncu hakkında araştırma yapanlar, "Evrim Alasya'nın babası kim?" sorusunun yanıtını öğrenince şaşkınlıklarını gizleyemedi. Oyuncunun babası da kendisi gibi tanınmış bir isim çıktı. Bakın Evrim Alasya'nın babası hangi ünlü isimmiş...
Kızılcık Şerbeti dizisinde Kıvılcım karakterini canlandıran Evrim Alasya'nın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
Oyuncu hakkında en çok "Evrim Alasya'nın babası kim?" sorusunun yanıtı aratıldı.
Alasya'nın babasının kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.