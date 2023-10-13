Evrim Alasya'nın babası bakın kim çıktı! Duyanın ağzı açık kaldı! Meğer ünlü ismin kızıymış..

Oyuncu Evrim Alasya'nın hayatı merak edildi. Özellikle ailesi merak konusu olan Alasya'nın hakkındaki bir gerçek şaşırttı. Oyuncu hakkında araştırma yapanlar, "Evrim Alasya'nın babası kim?" sorusunun yanıtını öğrenince şaşkınlıklarını gizleyemedi. Oyuncunun babası da kendisi gibi tanınmış bir isim çıktı. Bakın Evrim Alasya'nın babası hangi ünlü isimmiş...