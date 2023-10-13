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Evrim Alasya'nın babası bakın kim çıktı! Duyanın ağzı açık kaldı! Meğer ünlü ismin kızıymış..

Oyuncu Evrim Alasya'nın hayatı merak edildi. Özellikle ailesi merak konusu olan Alasya'nın hakkındaki bir gerçek şaşırttı. Oyuncu hakkında araştırma yapanlar, "Evrim Alasya'nın babası kim?" sorusunun yanıtını öğrenince şaşkınlıklarını gizleyemedi. Oyuncunun babası da kendisi gibi tanınmış bir isim çıktı. Bakın Evrim Alasya'nın babası hangi ünlü isimmiş...

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Giriş Tarihi 13 Ekim 2023, 16:39 Güncelleme 13 Ekim 2023, 16:41
Evrim Alasya’nın babası bakın kim çıktı! Duyanın ağzı açık kaldı! Meğer ünlü ismin kızıymış.. 1

Kızılcık Şerbeti dizisinde Kıvılcım karakterini canlandıran Evrim Alasya'nın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.

Evrim Alasya’nın babası bakın kim çıktı! Duyanın ağzı açık kaldı! Meğer ünlü ismin kızıymış.. 2

Oyuncu hakkında en çok "Evrim Alasya'nın babası kim?" sorusunun yanıtı aratıldı.

Evrim Alasya’nın babası bakın kim çıktı! Duyanın ağzı açık kaldı! Meğer ünlü ismin kızıymış.. 3

Alasya'nın babasının kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

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