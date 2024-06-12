Ünlü oyuncu Evrim Alasya hakkında ortaya atılan bir iddia sosyal medyaya damga vurdu. Alasya için "Oyuncu tokatladı, set çalışanını tartakladı" ifadeleri kullanılarak Güneşin Kızları ve Akrep dizileri işaret edildi. İddialar karşısında suskunluğunu bozan Alasya, sosyal medya üzerinden kendisi hakkında söylenenlere yanıt verdi. İşte olayın detayları ve Evrim Alasya'nın yanıtı...
Ünlü oyuncu Evrim Alasya, "Erkek gibi davranan erkeklere hasret kaldım" açıklamasıyla uzun süre magazin gündeminde yer aldı.
Konuk olduğu bir programda "Erkek gibi davranan erkeklere hasret kaldım" ifadelerini kullanan ünlü oyuncu, sözlerini şöyle sürdürdü: "O küçük nezaket kuralları bile kalmadı. Bir şeyleri zorla yaptırınca anlamı kalmıyor.
'Acaba biz kadınlardan mı kaynaklanıyor bu durum?' diye kendimi sorguluyorum. Kadın-erkek dengesi bozuldu. Bunlar nezaket kuralıdır ve ilk öğrenilen şeylerdir. Yeni nesilde böyle bir bilgi hiç yok"