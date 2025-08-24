Evre Başak Clarke kimdir, neden öldü, kaç yaşındaydı?

PODCAST CANLI YAYIN

İngiltere'de yaşayan Türk sanatçı Evre Başak Clarke hayatını kaybetti. Clarke kimdir, neden öldü, kaç yaşındaydı?

İngiltere'de yaşayan Türk sanatçı ve sosyal medya fenomeni Evre Başak Clarke, uzun süredir kanserle mücadele ediyordu. Clarke'ın hayatını kaybettiğine dair haberler sosyal medyada gündem olurken, ailesi de vefatını doğrulayan bir açıklama yaptı. Clarke'ın yaşamına, sanat kariyerine, tedavi sürecine ve hakkındaki tartışmalara dair tüm detaylar haberimizde…

EVRE BAŞAK CLARKE ÖLDÜ MÜ?

Evet. Evre Başak Clarke'ın hayatını kaybettiği ailesi tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamayla duyuruldu. Açıklamada, "Büyük bir üzüntüyle Evre Başak Clarke'ın vefatını duyuruyoruz. Kanserle verdiği uzun mücadelenin ardından, Evre son haftalarını ailesinin ve en yakın dostlarının sevgisiyle çevrili olarak geçirdi" ifadeleri kullanıldı.

Yaklaşık iki yıldır metastatik bağırsak kanseri tedavisi gören Clarke, Temmuz ayı sonunda yaptığı son paylaşımında organlarının iflas etmeye başladığını ve yalnızca birkaç haftalık ömrünün kaldığını belirtmişti. Bu paylaşımın ardından sanatçının ölüm haberi 24 Ağustos itibarıyla kesinleşti.

EVRE BAŞAK CLARKE NEDEN ÖLDÜ?

Sanatçı, metastatik bağırsak kanseri nedeniyle yaşamını yitirdi. Hastalık süreci boyunca sosyal medya üzerinden hem tedavisini hem de yaşadığı zorlukları takipçileriyle paylaşmıştı.

Clarke'ın kanser süreci, yalnızca tıbbi yönüyle değil, açtığı bağış kampanyaları ve bu kampanyalar etrafında dönen tartışmalarla da gündeme geldi.

EVRE BAŞAK CLARKE KİMDİR?

Doğum yılı: 1985

Gerçek adı: Evre Başak Okumuş

Eğitim: Mimar Sinan Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümü mezunu

Yaşamı: Uzun süredir İngiltere'nin Buckinghamshire bölgesinde yaşıyordu.

Ailesi: 2023 yılında İngiliz vatandaşı Philip Clarke ile evlendi. Çiftin aynı yıl dünyaya gelen Oscar adında bir oğulları oldu.

Clarke, sanat yaşamını resim ve moda tasarımı alanında sürdürürken, sosyal medya paylaşımlarıyla da geniş bir kitleye ulaştı. Özellikle hastalık sürecinde paylaştığı içten mesajlarla takipçilerinden büyük destek gördü.