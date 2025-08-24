Evre Başak Clarke kimdir, neden öldü, kaç yaşındaydı?

EVRE BAŞAK CLARKE KİMDİR?
Doğum yılı: 1985
Gerçek adı: Evre Başak Okumuş
Eğitim: Mimar Sinan Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümü mezunu
Yaşamı: Uzun süredir İngiltere'nin Buckinghamshire bölgesinde yaşıyordu.
Ailesi: 2023 yılında İngiliz vatandaşı Philip Clarke ile evlendi. Çiftin aynı yıl dünyaya gelen Oscar adında bir oğulları oldu.
Clarke, sanat yaşamını resim ve moda tasarımı alanında sürdürürken, sosyal medya paylaşımlarıyla da geniş bir kitleye ulaştı. Özellikle hastalık sürecinde paylaştığı içten mesajlarla takipçilerinden büyük destek gördü.