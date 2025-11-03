PODCAST CANLI YAYIN

Evliya Aykan’ın güzeller güzeli sevgilisi bakın hangi oyuncu çıktı!

'Çok Güzel Hareketler 2' adlı programla tanınan ve şimdilerde Cennetin Çocukları dizisinde Oltacı Bayram karakterini canlandıran ünlü oyuncu Evliya Aykan'ın hayatı merak konusu oldu. Aykan'ın oyuncu sevgilisinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Öte yandan Evliya Aykan'ın ilişkisi ile ilgili yaptığı açıklama ve 'Nasıl bir günah işledin de Evliya ile berabersin' yorumları tekrar gündeme geldi. İşte Evliya Aykan'ın güzeller güzeli sevgilisi...

'Çok Güzel Hareketler 2' adlı programla tanınan ve şimdilerde Cennetin Çocukları dizisinde Oltacı Bayram karakterini canlandıran ünlü oyuncu Evliya Aykan'ın hayatı merak konusu oldu.

Evliya Aykan Kimdir?

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Evliya Aykan 31 Ağustos 1992, Hakkari doğumlu. Çocukluğunun bir kısmı Hakkari'de, bir kısmı Van'da geçti. Tiyatroyla 13 yaşında tanıştı. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu ve Ankara Devlet Tiyatrosu ve özel tiyatroların çeşitli oyunlarında rol aldı.

2011 yılında başladığı Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünde eğitimini tamamladı. Daha sonra İstanbul'a taşınarak, çeşitli dizi ve filmlerde oynadı. İlk dizi oyunculuğu deneyimini 2010 yılındaki Behzat Ç dizisi ile yaşadı.

Daha önce Organize İşler, Gülizar, Behzat Ç, Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 gibi yapımlarda boy gösteren ve şimdilerde Cennetin Çocukları dizisinde Oltacı Bayram karakterini canlandıran Aykan'ın aşk hayatı da merak edildi.

Evliya Aykan'ın Sevgilisi Kim?

Aykan'ın oyuncu sevgilisinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Öte yandan Evliya Aykan'ın ilişkisi ile ilgili yaptığı açıklama ve 'Nasıl bir günah işledin de Evliya ile berabersin' yorumları tekrar gündeme geldi.

Aykan, konuk olduğu programda dikkat çeken bir itirafta bulunmuş ve sevgilisiyle olan fotoğraflarına gelen yorumları açık açık anlatmıştı:

"Çok güzel bir kız arkadaşım var. Bu yüzden yargılanıyorum. İnsanlar 'Nasıl bir günah işledin de Evliya ile berabersin' ya da 'Nasıl bir sevap modeli bu' gibi şeyler yazıyor. Bu durum kız arkadaşımın hiç umurunda değil. Sosyal medyadan tanıştık. 2-3 yıl içinde evleniriz"

İşte Evliya Aykan başta olmak üzere ünlülerin aşkları...

Sıla Türkoğlu

Sıla Türkoğlu ve sevgilisi Ata Ayyıldız

Yasmin Erbil

Yasmin Erbil ve sevgilisi Yiğit Poyraz

Burak Yörük

Burak Yörük ve sevgilisi Tuana Yılmaz

Ozan Akbaba

Ozan Akbaba ve eşi Buket Akbaba

Evliya Aykan

Asude Kızanlık Kimdir?

1999 doğumlu olan Asude Kızanlık, oyunculuk ile ilgileniyor. Sahne ve ekran deneyimi bulunan genç oyuncu, özellikle reklam ve dizi projelerinde yer alıyor.

Evliya Aykan ve sevgilisi Asude Kızanlık

Burcu Biricik

Burcu Biricik ve eşi Emre Yetkin

Alma Terziç

Alma Terziç ve eşi Murat Saraçoğlu

Ebru Özkan Saban