Evliya Aykan’ın güzeller güzeli sevgilisi bakın hangi oyuncu çıktı!
'Çok Güzel Hareketler 2' adlı programla tanınan ve şimdilerde Cennetin Çocukları dizisinde Oltacı Bayram karakterini canlandıran ünlü oyuncu Evliya Aykan'ın hayatı merak konusu oldu. Aykan'ın oyuncu sevgilisinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Öte yandan Evliya Aykan'ın ilişkisi ile ilgili yaptığı açıklama ve 'Nasıl bir günah işledin de Evliya ile berabersin' yorumları tekrar gündeme geldi. İşte Evliya Aykan'ın güzeller güzeli sevgilisi...
Giriş Tarihi: