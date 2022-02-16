Evlilik teklifi alan Demet Özdemir’in ağzı kulaklarında! Oğuzhan Koç’un biricik aşkından dikkat çeken paylaşım! Ortalığı yıktı geçti
Evlilik teklifi alan Demet Özdemir'in ağzı kulaklarında! Geçen haftalarda Oğuzhan Koç ile ilişkisine bir şans daha veren ünlü oyuncu Demet Özdemir, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde evlilik teklifi almıştı. Kendisi için düzenlenen sürpriz organizasyonda sevgilisine 'evet' yanıtını veren Özdemir'den dikkat çeken bir paylaşım geldi. Özdemir, oldukça iddialı kıyafetiyle bahçede verdiği pozları art arda yayınladı. Mutluluğu yüzünden okunan Özdemir için 'ağzı kulaklarında' yorumu yapılırken oyuncu fit haliyle sosyal medyayı salladı. İşte Demet Özdemir'in o paylaşımı...
16.02.2022 20:38
- Son Güncelleme: 16.02.2022 20:38
Ünlü oyuncu Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, sürpriz bir şekilde ilişkilerini sonlandırdı. Ayrılık nedeni olarak ise Özdemir'in başrolünü Şükrü Özyıldız ile üstlendiği Aşk Taktikleri'ndeki yatak sahnesi olarak gösterildi
Barışma haberlerinin ardından Oğuzhan Koç'un 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Özdemir'e evlilik teklifi edeceği ortaya çıktı.