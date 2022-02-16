Evlilik teklifi alan Demet Özdemir’in ağzı kulaklarında! Oğuzhan Koç’un biricik aşkından dikkat çeken paylaşım! Ortalığı yıktı geçti

Ünlü oyuncu Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, sürpriz bir şekilde ilişkilerini sonlandırdı. Ayrılık nedeni olarak ise Özdemir'in başrolünü Şükrü Özyıldız ile üstlendiği Aşk Taktikleri'ndeki yatak sahnesi olarak gösterildi