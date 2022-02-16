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Haberler Magazin Evlilik teklifi alan Demet Özdemir’in ağzı kulaklarında! Oğuzhan Koç’un biricik aşkından dikkat çeken paylaşım! Ortalığı yıktı geçti

Evlilik teklifi alan Demet Özdemir’in ağzı kulaklarında! Oğuzhan Koç’un biricik aşkından dikkat çeken paylaşım! Ortalığı yıktı geçti

Evlilik teklifi alan Demet Özdemir'in ağzı kulaklarında! Geçen haftalarda Oğuzhan Koç ile ilişkisine bir şans daha veren ünlü oyuncu Demet Özdemir, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde evlilik teklifi almıştı. Kendisi için düzenlenen sürpriz organizasyonda sevgilisine 'evet' yanıtını veren Özdemir'den dikkat çeken bir paylaşım geldi. Özdemir, oldukça iddialı kıyafetiyle bahçede verdiği pozları art arda yayınladı. Mutluluğu yüzünden okunan Özdemir için 'ağzı kulaklarında' yorumu yapılırken oyuncu fit haliyle sosyal medyayı salladı. İşte Demet Özdemir'in o paylaşımı...

16.02.2022 20:38 - Son Güncelleme: 16.02.2022 20:38
Evlilik teklifi alan Demet Özdemir’in ağzı kulaklarında! Oğuzhan Koç’un biricik aşkından dikkat çeken paylaşım! Ortalığı yıktı geçti

Ünlü oyuncu Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, sürpriz bir şekilde ilişkilerini sonlandırdı. Ayrılık nedeni olarak ise Özdemir'in başrolünü Şükrü Özyıldız ile üstlendiği Aşk Taktikleri'ndeki yatak sahnesi olarak gösterildi

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Evlilik teklifi alan Demet Özdemir’in ağzı kulaklarında! Oğuzhan Koç’un biricik aşkından dikkat çeken paylaşım! Ortalığı yıktı geçti

Ayrılık hakkında herhangi bir açıklamada bulunmayan ünlü çift, geçen haftalarda ilişkilerine yeni bir şans daha vererek hayranlarını sevindirdi.

Evlilik teklifi alan Demet Özdemir’in ağzı kulaklarında! Oğuzhan Koç’un biricik aşkından dikkat çeken paylaşım! Ortalığı yıktı geçti

Barışma haberlerinin ardından Oğuzhan Koç'un 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Özdemir'e evlilik teklifi edeceği ortaya çıktı.

Evlilik teklifi alan Demet Özdemir’in ağzı kulaklarında! Oğuzhan Koç’un biricik aşkından dikkat çeken paylaşım! Ortalığı yıktı geçti

Sevgilisinin teklifine 'evet' yanıtı veren Özdemir, kendisi için düzenlenen sürpriz organizasyonda tercih ettiği elbiseyle çok konuşuldu.

Evlilik teklifi alan Demet Özdemir’in ağzı kulaklarında! Oğuzhan Koç’un biricik aşkından dikkat çeken paylaşım! Ortalığı yıktı geçti

ELBİSESİ ÇOK KONUŞULDU
Özdemir'in tercih ettiği 17 081TL değerindeki göğüs dekolteli sade elbise ise en az evlilik teklifi kadar çok konuşuldu.

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