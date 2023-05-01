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Haberler Magazin Evlilik açıklamasıyla gündem olan Semiramis Pekkan'ın oğluna bakın! Zoran Lalvani'nin son halini görenlerin nutku tutuldu

Evlilik açıklamasıyla gündem olan Semiramis Pekkan'ın oğluna bakın! Zoran Lalvani'nin son halini görenlerin nutku tutuldu

30 Eylül 1948 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Semiramis Pekkan, bir dönem müzik alanında çalışmalar yaptı. Ancak evlendikten sonra müzik ve sahne hayatını noktaladı. 54 yıllık uzun bir aradan sonra önce sahne hayatına dönen sonra da Instagram ve Youtube kullanmaya başlayan Semiramis Pekkan evlilikleri ve oğluyla gündeme geldi. Semiramis Pekkan'ın oğlu Zoran Lalvani'yi görenler Kenan İmirzalıoğlu'na benzetti.

01.05.2023 11:49 - Son Güncelleme: 01.05.2023 12:29
Evlilik açıklamasıyla gündem olan Semiramis Pekkan’ın oğluna bakın! Zoran Lalvani’nin son halini görenlerin nutku tutuldu

Evliliği ve ilişkileri hakkında açıklamalar yapan Semiramis Pekkan'ın oğlunu görenler şaştı kaldı.

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Evlilik açıklamasıyla gündem olan Semiramis Pekkan’ın oğluna bakın! Zoran Lalvani’nin son halini görenlerin nutku tutuldu

Ajda Pekkan'ın kardeşi Semiramis Pekkan'ın oğlu sosyal medya gündeminde.

Evlilik açıklamasıyla gündem olan Semiramis Pekkan’ın oğluna bakın! Zoran Lalvani’nin son halini görenlerin nutku tutuldu

30 Eylül 1948 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Semiramis Pekkan, bir dönem müzik alanında çalışmalar yaptı. Ancak evlendikten sonra müzik ve sahne hayatını noktaladı.

Evlilik açıklamasıyla gündem olan Semiramis Pekkan’ın oğluna bakın! Zoran Lalvani’nin son halini görenlerin nutku tutuldu

2004 yılında Phuket Adası'ndaki evinde tatildeyken Hint Okyanusu depremi ve tsunamisi'nden sağ kurtuldu. 54 yıllık uzun bir aradan sonra dönüş yaptı.Bana Yalan Söylediler şarkısını yeniden seslendirdi.

Evlilik açıklamasıyla gündem olan Semiramis Pekkan’ın oğluna bakın! Zoran Lalvani’nin son halini görenlerin nutku tutuldu

Sosyal medyada gündem olan Semiramis Pekkan'ın oğlunu görenler şaştı kaldı. Annesinin ününe rağmen sosyal medya ve basından uzak duran Zoran Lalvani'yi görenler Kenan İmirzalıoğlu'na benzetti.

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