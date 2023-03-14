Evli sevgilisinden canlı yayında dayak yemişti! Kısmetse Olur Melis saydı sövdü gitti barıştı "Şaka mı bu çıkın şunu takipten!"
Kısmetse Olur adlı sözde evlilik programının ilk sezon yarışmacılardından biri olan Melis Buse Betkayan bir süredir canlı yayında gördüğü şiddetle gündeme geliyordu. Evli sevgilisinden TikTok canlı yayınında darp gören Melis Buse Betkayan hemen mahkemenin kapısını çalmış, evli sevgilisi Reşit Bozdağ'a sosyal medyadan veriştirmişti. Bu skandalda ikinci bir skandal daha yaşandı. Melis Buse Betkayan, kendisine binlerce kişinin önünde şiddet uygulayan evli sevgilisiyle barıştığını duyurdu.
Yıllar önce katıldığı Evlilik programı Kısmetse Olur yarışmasıyla tanınan Melis Buse Betkayan bir süredir evli sevgilisi Reşit Bozdağ'dan canlı yayında gördüğü şiddetle gündeme geliyordu. Betkayan tüm bu yaşananların ardından sevgilisiyle barıştığını açıkladı. İşte detaylar...
Melis'in, geçtiğimiz günlerde evli bir TikTok fenomeni 'Serbest Hoca' olarak bilinen Reşit Bozdağ ile birlikte olduğunu duyurmuştu.
Karısına ve diğer sevgilisine daha önce TikTok canlı yayınında şiddet gösteren Reşit Bozdağ, bu sefer de Melis Buse Betkayan'a şiddet gösterirken kaydedilmişti.
Melis Buse Betkayan'ın geçtiğimiz günlerde sevgilisi ile olan fotoğrafları kaldırması ayrıldıklarına dair iddiaları gündeme getirmişti. Ancak ayrılmadıkları ortaya çıkmıştı. Melis'in TikTok'ta bir başka fenomen ile açtığı yayın, sosyal medyada gündem olmuştu.
TikTok'ta canlı yayında olan Melis'in yanında Reşit Bozdağ yer alıyordu. Öncesinde ne konuşulduğu bilinmeyen videoda karşı taraf "Emin ol senin için iyi olsaydı üzülen taraf sen olmazdın" dediği duyuluyor.
Tam o esnada Reşit Bozdağ, Melis'in üstüne yürüyor ve ortalık karışıyor. Küfürler eden Reşit Bozdağ'ın, Melis'in kollarından tuttuğu görülüyordu.
MELİS'TEN AÇIKLAMA
Melis Buse Betkayan sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamalarda sevgilisi tarafından evininin basılıp darp edildiğini söyledi. Serbest Hoca olarak bilinen Reşit Bozdağ isimli fenomen ile birlikteliğini sonlandırdığını da dile getiren Betkayan yaşadığı şiddeti açık açık paylaştı.
Betkayan'ın Instagram sayfası üzerinden yayınladığı açıklaması ise şu şekilde;