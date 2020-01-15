Evleneceksen Gel'de kalça danslarıyla olay olmuştu... Solmaz Çiros'un son hali ağızları açık bıraktı
Seda Sayan'ın bir dönem sunduğu Evleneceksen Gel isimli izdivaç programında kalça dansları ile olay yaratan Solmaz Çiros'un son halini görenler şoke oldu. Tabir yerindeyse dal gibi fiziği ile her duyduğu müzikle dans etmeye başlayan Solmaz bambaşka biri oldu! Fenomen gelin adaylarından Solmaz, aldığı kilolarla herkesi şaşkına çevirdi. Solmaz Çiros'un eski zayıf görüntüsünden şimdi eser yok. İşte Seda Sayan ve Uğur Aslan'ın birlikte sunduğu Evleneceksen Gel isimli izdivaç programının fenomen gelini Solmaz Çiros'un son hali...
15.01.2020 14:40
- Son Güncelleme: 15.01.2020 14:40
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