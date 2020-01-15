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Evleneceksen Gel'de kalça danslarıyla olay olmuştu... Solmaz Çiros'un son hali ağızları açık bıraktı

Seda Sayan'ın bir dönem sunduğu Evleneceksen Gel isimli izdivaç programında kalça dansları ile olay yaratan Solmaz Çiros'un son halini görenler şoke oldu. Tabir yerindeyse dal gibi fiziği ile her duyduğu müzikle dans etmeye başlayan Solmaz bambaşka biri oldu! Fenomen gelin adaylarından Solmaz, aldığı kilolarla herkesi şaşkına çevirdi. Solmaz Çiros'un eski zayıf görüntüsünden şimdi eser yok. İşte Seda Sayan ve Uğur Aslan'ın birlikte sunduğu Evleneceksen Gel isimli izdivaç programının fenomen gelini Solmaz Çiros'un son hali...

15.01.2020 14:40 - Son Güncelleme: 15.01.2020 14:40
Evleneceksen Gel'de kalça danslarıyla olay olmuştu... Solmaz Çiros'un son hali ağızları açık bıraktı

Evleneceksen Gel isimli izdivaç programının fenomen gelini Solmaz son haliyle herkesi şaşırttı. En büyük hayalinin İzmir Tepecik'te düğün yapmak olduğunu söyleyen Solmaz, yayın esnasında her fırsatta kendisini sahneye atıyor ve dakikalarca dans ediyordu.

Evleneceksen Gel'de kalça danslarıyla olay olmuştu... Solmaz Çiros'un son hali ağızları açık bıraktı

'Evleneceksen Gel' programında sık sık göbek atmasıyla bilinen gelin adayı Solmaz Çiros, son haliyle takipçilerinin diline düştü.

Evleneceksen Gel'de kalça danslarıyla olay olmuştu... Solmaz Çiros'un son hali ağızları açık bıraktı

Aldığı kilolarla bambaşka biri haline gelen Solmaz Çiros'un son halini görünce şoke olacaksınız! İşte tanınmış isimlerin yıllar içerisindeki değişimleri...

Evleneceksen Gel'de kalça danslarıyla olay olmuştu... Solmaz Çiros'un son hali ağızları açık bıraktı

SİNEM KOBAL

Evleneceksen Gel'de kalça danslarıyla olay olmuştu... Solmaz Çiros'un son hali ağızları açık bıraktı

SEVCAN YAŞAR

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