Evleneceksen Gel'de kalça danslarıyla olay olmuştu... Solmaz Çiros'un son hali ağızları açık bıraktı

Evleneceksen Gel isimli izdivaç programının fenomen gelini Solmaz son haliyle herkesi şaşırttı. En büyük hayalinin İzmir Tepecik'te düğün yapmak olduğunu söyleyen Solmaz, yayın esnasında her fırsatta kendisini sahneye atıyor ve dakikalarca dans ediyordu.