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Evleneceksen Gel izdivaç programında kalça danslarıyla olay olmuştu... Solmaz Çiros'un son hali şoke etti

Seda Sayan'ın bir dönem sunduğu Evleneceksen Gel isimli izdivaç programında kalça dansları ile olay yaratan Solmaz Çiros'un son halini görenler şoke oldu. Tabir yerindeyse dal gibi fiziği ile her duyduğu müzikle dans etmeye başlayan Evleneceksen Gel'in Solmaz'ı bambaşka biri oldu! Fenomen gelin adaylarından Solmaz, aldığı kilolarla herkesi şaşkına çevirdi. Solmaz Çiros'un eski zayıf görüntüsünden şimdi eser yok. İşte Seda Sayan ve Uğur Aslan'ın birlikte sunduğu Evleneceksen Gel isimli izdivaç programının fenomen gelini Solmaz Çiros'un son hali...

15.04.2020 09:48 - Son Güncelleme: 15.04.2020 09:56
Evleneceksen Gel izdivaç programında kalça danslarıyla olay olmuştu... Solmaz Çiros'un son hali şoke etti

Evleneceksen Gel'in fenomen gelini Solmaz son haliyle herkesi şaşırttı. En büyük hayalinin İzmir Tepecik'te düğün yapmak olduğunu söyleyen Solmaz, yayın esnasında her fırsatta kendisini sahneye atıyor ve dakikalarca dans ediyordu.

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Evleneceksen Gel izdivaç programında kalça danslarıyla olay olmuştu... Solmaz Çiros'un son hali şoke etti

'Evleneceksen Gel' programında sık sık göbek atmasıyla bilinen gelin adayı Solmaz Çiros, son haliyle takipçilerinin diline düştü. Solmaz Çiros, kısa sürede popüler olduktan sonra Aşkımız Buraya Kadar ve Uçurdum Seni isimli şarkılara klip çekti. Çeşitli mekanlarda sahneye çıkan Solmaz Çiros'un son hali görenleri şaşırtıyor.

Evleneceksen Gel izdivaç programında kalça danslarıyla olay olmuştu... Solmaz Çiros'un son hali şoke etti

Çiros son günlerde aldığı kilolarla gündem oldu. İnternette araştırma yapanlar Solmaz Çiros'un hayatını merak ediyor. Aslen İzmirli olan Solmaz Çiros, 1997 yılında dünyaya geldi. Roman bir ailenin 4 çocuğundan biridir. Sekizinci sınıfa kadar okudu, aşık olunca okulu bıraktı.

Evleneceksen Gel izdivaç programında kalça danslarıyla olay olmuştu... Solmaz Çiros'un son hali şoke etti

Solmaz Çiros, şimdilerde geçimini şarkı söyleyerek sağlıyor. Evlilik programlarıyla adını duyuran Solmaz Çiros, son günlerde aldığını kilolarla dikkat çekiyor.

Evleneceksen Gel izdivaç programında kalça danslarıyla olay olmuştu... Solmaz Çiros'un son hali şoke etti

Aldığı kilolarla bambaşka biri haline gelen Solmaz Çiros'un son halini görünce şoke olacaksınız! İşte tanınmış isimlerin yıllar içerisindeki değişimleri...

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