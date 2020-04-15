Evleneceksen Gel izdivaç programında kalça danslarıyla olay olmuştu... Solmaz Çiros'un son hali şoke etti
Seda Sayan'ın bir dönem sunduğu Evleneceksen Gel isimli izdivaç programında kalça dansları ile olay yaratan Solmaz Çiros'un son halini görenler şoke oldu. Tabir yerindeyse dal gibi fiziği ile her duyduğu müzikle dans etmeye başlayan Evleneceksen Gel'in Solmaz'ı bambaşka biri oldu! Fenomen gelin adaylarından Solmaz, aldığı kilolarla herkesi şaşkına çevirdi. Solmaz Çiros'un eski zayıf görüntüsünden şimdi eser yok. İşte Seda Sayan ve Uğur Aslan'ın birlikte sunduğu Evleneceksen Gel isimli izdivaç programının fenomen gelini Solmaz Çiros'un son hali...
15.04.2020 09:48
- Son Güncelleme: 15.04.2020 09:56
'Evleneceksen Gel' programında sık sık göbek atmasıyla bilinen gelin adayı Solmaz Çiros, son haliyle takipçilerinin diline düştü. Solmaz Çiros, kısa sürede popüler olduktan sonra Aşkımız Buraya Kadar ve Uçurdum Seni isimli şarkılara klip çekti. Çeşitli mekanlarda sahneye çıkan Solmaz Çiros'un son hali görenleri şaşırtıyor.
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