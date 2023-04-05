RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Evin kızı Hatice'den estetik harikası Hatice'ye! Son haliyle ağızları açık bırakırken o dekoltede başka bir boyuta geçti

Evin kızı Hatice'den estetik harikası Hatice'ye! Son haliyle ağızları açık bırakırken o dekoltede başka bir boyuta geçti

43 yaşındaki Hatice son haliyle olay! 1999 yılında çıkardığı 'Fidayda', 'Çıt Çıt', 'Şeker Oğlan' şarkılarıyla ünlenen Hatice, kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Şarkıları ve sesinin yanı sıra renkli klipleriyle de yayınlandığı döneme damga vuran ve tam adı Hatice Çarpar olan ünlü şarkıcı, son günlerde sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geldi. Ünlü şarkıcı şimdi ise son haliyle çok konuşuldu. Estetiksiz hallerini çekinmeden takipçilerinin beğenisine sunan Hatice'nin son pozları sosyal medyaya damga vurdu. İşte Hatice'nin görenleri şaşkına çeviren değişimi...

05.04.2023 11:23 - Son Güncelleme: 05.04.2023 11:23
Evin kızı Hatice’den estetik harikası Hatice’ye! Son haliyle ağızları açık bırakırken o dekoltede başka bir boyuta geçti

Erken yaşta müziğe düşkünlüğünü fark eden ailesinin bu alanda ilerlemesi için teşvik ettiği Hatice, akraba toplantılarında ve düğünlerinde şarkı söyleyerek kariyerine başladı.

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Evin kızı Hatice’den estetik harikası Hatice’ye! Son haliyle ağızları açık bırakırken o dekoltede başka bir boyuta geçti

Ünlü şarkıcı, müzik hayatına 'İner misin Çıkar mısın?' adlı yarışma programında müzik dalında birinci seçilerek devam etti.

Evin kızı Hatice’den estetik harikası Hatice’ye! Son haliyle ağızları açık bırakırken o dekoltede başka bir boyuta geçti

1999-2012 yılları arasında 8 albüm yaptı fakat en çok akıllarda kalan şarkısı 'Fidayda' olan Hatice, son günlerde sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geldi.

Evin kızı Hatice’den estetik harikası Hatice’ye! Son haliyle ağızları açık bırakırken o dekoltede başka bir boyuta geçti

90'lı yılların sonuna doğru yakaladığı şöhretle adını geniş kitlelere duyuran Hatice, şimdi ise son haliyle adından söz ettirdi.

Evin kızı Hatice’den estetik harikası Hatice’ye! Son haliyle ağızları açık bırakırken o dekoltede başka bir boyuta geçti

Estetiksiz hallerini çekinmeden takipçilerinin beğenisine sunan Hatice'nin son pozları sosyal medyaya damga vurdu.

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