Evim Sensin’in İskender’i Özcan Deniz’in ilk eşi bakın kim çıktı! Duyan gören inanamadı meğer Feyza Aktan’dan önce...
Evim Sensin'in İskender'i Özcan Deniz'in ilk eşi bakın kim çıktı! 2012 yılında vizyona giren Evim Sensin filmi, bu akşam bir kez daha televizyon izleyicisiyle buluştu. Başrolünü Fahriye Evcen ile üstlendiği filmde İskender karakterini canlandıran Özcan Deniz'in özel hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. Sön Desem, Nasip Değilmiş, Sevdanın Rengi adlı şarkılarıyla hafızalara kazınan ünlü şarkıcı ve oyuncu Deniz'in özellikle eski eşleri merak edildi. 2018-2019 yılları arasına Feyza Aktan ile evli kalan ve bu evlilikten Kuzey adında bir oğlu olan oyuncunun ilk eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Şimdilerde Samar Dadgar ile aşk yaşayan Özcan Deniz'in ilk eşi bakın kimmiş...
07.03.2022 20:37 - Son Güncelleme: 07.03.2022 20:38
Başrolünü Fahriye Evcen ile paylaştığı Evim Sensin filminin televizyon ekranlarında yayınlanması üzerine gündeme gelen ünlü şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz'in hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
2018-2019 yılları arasına Feyza Aktan ile evli kalan ve bu evlilikten Kuzey adında bir oğlu olan oyuncunun ilk eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.