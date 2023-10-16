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Evi yıktı döktü 2 milyon TL zarar verdi Umut Evirgen yoğurdu üflemeye başladı! Umut'un Alina Boz'dan özel ricası

Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can Özer ile 4 yıllık ilişkisi biten Alina Boz'un ayrılıktan 15 gün sonra Umut Evirgen ile fotoğrafları ortaya çıkmış ve ikilinin yeni bir aşka yelken açtığı öğrenilmişti. Magazin gündemine bomba gibi düşen olayın ardından evlilik iddiaları baş göstermiş, Evirgen'in Boz'a Paris'te evlilik teklifinde bulunduğu haberi kısa sürede yayılmıştı. Alina Boz ile Umut Evirgen ile yeni bir iddia dikkat çekti. Umut Evirgen'in evlilik öncesi Alina Boz'dan ilginç bir istekte bulunduğu magazin kulislerinde konuşuluyor...

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Giriş Tarihi 16 Ekim 2023, 12:07 Güncelleme 16 Ekim 2023, 12:07
Evi yıktı döktü 2 milyon TL zarar verdi Umut Evirgen yoğurdu üflemeye başladı! Umut’un Alina Boz’dan özel ricası 1

Tuba Büyüküstün, Melisa Şenolsun ve Serenay Sarıkaya gibi ünlüler dünyasından birçok isimle yaşadığı ilişkilerle adından sıkça söz ettirmeyi başaran Umut Evirgen, kısa süre önce Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can Özer'den ayrılan Alina Boz'a kalbini kaptırmıştı.

Evi yıktı döktü 2 milyon TL zarar verdi Umut Evirgen yoğurdu üflemeye başladı! Umut’un Alina Boz’dan özel ricası 2

Umut Evirgen, Alina'ya duygularının farklı, niyetinin ciddi olduğunu söylemişti. Ünlü çiftin sürpriz aşkı şok etkisi yaratırken tatilde çekilen fotoğrafları uzun süre magazin gündeminde yer almıştı.

Evi yıktı döktü 2 milyon TL zarar verdi Umut Evirgen yoğurdu üflemeye başladı! Umut’un Alina Boz’dan özel ricası 3

25 yaşındaki güzel oyuncu Alina Boz'a Paris'te evlilik teklifi eden Umut Evirgen "Evet" yanıtı aldı.

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