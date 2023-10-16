Evi yıktı döktü 2 milyon TL zarar verdi Umut Evirgen yoğurdu üflemeye başladı! Umut'un Alina Boz'dan özel ricası

Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can Özer ile 4 yıllık ilişkisi biten Alina Boz'un ayrılıktan 15 gün sonra Umut Evirgen ile fotoğrafları ortaya çıkmış ve ikilinin yeni bir aşka yelken açtığı öğrenilmişti. Magazin gündemine bomba gibi düşen olayın ardından evlilik iddiaları baş göstermiş, Evirgen'in Boz'a Paris'te evlilik teklifinde bulunduğu haberi kısa sürede yayılmıştı. Alina Boz ile Umut Evirgen ile yeni bir iddia dikkat çekti. Umut Evirgen'in evlilik öncesi Alina Boz'dan ilginç bir istekte bulunduğu magazin kulislerinde konuşuluyor...