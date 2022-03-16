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Haberler Magazin Ev hanımı Nebahat Çehre’ye bakın spor tarzı hayran bıraktı! 20 yaşında Yılmaz Güney’le evlenen oyuncu itirafıyla da şaşırttı

Ev hanımı Nebahat Çehre’ye bakın spor tarzı hayran bıraktı! 20 yaşında Yılmaz Güney’le evlenen oyuncu itirafıyla da şaşırttı

Ev hanımı Nebahat Çehre'ye bakın spor tarzı hayran bıraktı! Uzun süredir ekranlardan uzak olan ünlü oyuncu Nebahat Çehre, geride bıraktığımız gün mutfak alışverişi için geldiği Etiler'de kameralara yansıdı. Spor tarzıyla dikkat çeken Nebahat Çehre, fit haliyle 'Kim der 77 yaşında' dedirtti. Kendisini görüntüleyen basın mensuplarıyla da sohbet etmeyi ihmal etmeyen oyuncu, "Hep oyuncu Nebahat'ı görüyorsunuz, şimdi de ev hanımı Nebahat'ı görün" diye muhabirlere takıldı. 20 yaşında Yılmaz Güney'le evlenen oyuncu, özel hayatıyla ilgili itiraflar da bulunurken Hazal Kaya ile Kıvanç Tatlıtuğ'yla ilgili sorulara verdiği yanıtla dikkat çekti. İşte Nebahat Çehre'nin o açıklamaları...

16.03.2022 19:23 - Son Güncelleme: 16.03.2022 19:23
Ev hanımı Nebahat Çehre’ye bakın spor tarzı hayran bıraktı! 20 yaşında Yılmaz Güney’le evlenen oyuncu itirafıyla da şaşırttı

Nebahat Çehre, önceki gün mutfak alışverişi için geldiği Etiler'de objektiflere takıldı. Hayli keyifli olduğu görülen oyuncu, aracının bagajına mutfak malzemelerini yerleştirdikten sonra soruları yanıtladı.

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Ev hanımı Nebahat Çehre’ye bakın spor tarzı hayran bıraktı! 20 yaşında Yılmaz Güney’le evlenen oyuncu itirafıyla da şaşırttı

'BEN HEP EV HANIMI OLDUM'
"Hep oyuncu Nebahat'ı görüyorsunuz, şimdi de ev hanımı Nebahat'ı görün" diye gazetecilere takılan Çehre, "Ben hep ev hanımı oldum. 19 yaşındaydım Yılmaz Güney'le nişanlıydım, 20'de evlendim. Bütün evin yemeklerini ben yapıyordum. Mutfağı çok seviyorum, alışveriş seviyorum. Hayatıma renk katıyor. Hoş şeyler bunlar. Türk mutfağında ve dünya mutfağında iddialıyım" diye konuştu.

Ev hanımı Nebahat Çehre’ye bakın spor tarzı hayran bıraktı! 20 yaşında Yılmaz Güney’le evlenen oyuncu itirafıyla da şaşırttı

Son günlerde tadımız, tuzumuz yok diyen Çehre, "Bir yerde savaş var, biz iki senedir sağlık savaşındayız. Malum kar yağdı, temizledi her yeri umarım bereketli olur" dedi.

Ev hanımı Nebahat Çehre’ye bakın spor tarzı hayran bıraktı! 20 yaşında Yılmaz Güney’le evlenen oyuncu itirafıyla da şaşırttı

HAZAL KAYA'NIN OYUNCULUĞU SORULDU
Eski rol arkadaşı Hazal Kaya'nın son oynadığı dizideki oyunculuk performansının eleştirildiği hatırlatılan Çehre, şu ifadeleri kullandı: "Bizim mesleğimizde olumlu ya da olumsuz eleştiriler hep oluyor. Diziyi izlemedim ama herkes her şeyi beğenecek diye bir durum yok.

Ev hanımı Nebahat Çehre’ye bakın spor tarzı hayran bıraktı! 20 yaşında Yılmaz Güney’le evlenen oyuncu itirafıyla da şaşırttı

Ya da çok beğendiği bir şeyi bir başkası beğenmez. Bizim mesleğin getirisi bu. Biz beraber oynadığımızda Hazal daha liseye gidiyordu. Lokum gibi kız, o zamanki rolüne çok yakışmıştı. Gayet iyi oynuyordu.

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