Ev hanımı Nebahat Çehre’ye bakın spor tarzı hayran bıraktı! 20 yaşında Yılmaz Güney’le evlenen oyuncu itirafıyla da şaşırttı

'BEN HEP EV HANIMI OLDUM'

"Hep oyuncu Nebahat'ı görüyorsunuz, şimdi de ev hanımı Nebahat'ı görün" diye gazetecilere takılan Çehre, "Ben hep ev hanımı oldum. 19 yaşındaydım Yılmaz Güney'le nişanlıydım, 20'de evlendim. Bütün evin yemeklerini ben yapıyordum. Mutfağı çok seviyorum, alışveriş seviyorum. Hayatıma renk katıyor. Hoş şeyler bunlar. Türk mutfağında ve dünya mutfağında iddialıyım" diye konuştu.