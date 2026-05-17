Eurovision şampiyonu Dara Türk gelini çıktı: "Zamanım oldukça Türkçe çalışıyorum"
Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen 70. Eurovision Şarkı Yarışması, bu yıl hem sahne performansları hem de siyasi protestolarla dikkat çekti. Yarışmanın kazananı Bulgaristan'ı temsil eden Dara oldu. Yarışmanın ardından yaptığı açıklamalarla da gündem olan Dara, özellikle Türkiye ile ilgili sözleriyle sosyal medyada büyük ilgi gördü. Türk hayranlarına özel mesaj gönderen ünlü şarkıcı, eşinin Türk olduğunu ve Türkçe öğrenmeye çalıştığını da ifade etti.
