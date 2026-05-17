Eurovision şampiyonu Dara Türk gelini çıktı: "Zamanım oldukça Türkçe çalışıyorum"

Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen 70. Eurovision Şarkı Yarışması, bu yıl hem sahne performansları hem de siyasi protestolarla dikkat çekti. Yarışmanın kazananı Bulgaristan'ı temsil eden Dara oldu. Yarışmanın ardından yaptığı açıklamalarla da gündem olan Dara, özellikle Türkiye ile ilgili sözleriyle sosyal medyada büyük ilgi gördü. Türk hayranlarına özel mesaj gönderen ünlü şarkıcı, eşinin Türk olduğunu ve Türkçe öğrenmeye çalıştığını da ifade etti.

Viyana'da gerçekleştirilen 70. Eurovision Şarkı Yarışması finali, müzik kadar politik tartışmalarla da öne çıktı. İsrail'in yarışmaya katılması nedeniyle İspanya, Hollanda, İrlanda, İzlanda ve Slovenya organizasyonu boykot ederken, final gecesi sahne performansları kadar protestolar da konuşuldu. Tüm bu tartışmaların gölgesinde yarışmayı Bulgaristan temsilcisi Dara kazandı.

Dara’dan muhteşem performans: Eurovision’un yeni şampiyonu

"Bangaranga" isimli şarkısıyla sahneye çıkan Dara, güçlü koreografisi, sahne enerjisi ve performansıyla kısa sürede favoriler arasına girdi. Jüri ve halk oylarının birleşimiyle 516 puana ulaşan Bulgar sanatçı, İsrail'in 343 puanla ikinci olduğu yarışmada büyük bir fark yaratarak şampiyonluğunu ilan etti. Romanya 296 puanla üçüncü olurken, Avustralya ve İtalya ilk beşi tamamladı.

Eurovision şampiyonu’ndan Türk hayranlarına özel mesaj

Dara, zaferin ardından yaptığı açıklamada yalnızca müzik kariyeriyle değil, özel hayatına dair sözleriyle de gündeme oturdu. Türk hayranlarına teşekkür eden ünlü şarkıcı, Türkiye'ye olan ilgisini dile getirerek yeniden gelmek istediğini söyledi.

Türkçe öğrenen Eurovision şampiyonu: Eşim Türk

Açıklamasında eşinin Türk asıllı olduğunu belirten Dara, Türkçe öğrenmeye başladığını da ifade ederek şu sözleri kullandı:

Türkiye'ye teşekkürler. Yakında tekrar gelmeyi çok isterim. Eşim Türk, bu yüzden gelmemek olmazdı. Zamanım oldukça Türkçe çalışıyorum. Bir dahaki sefere sizi daha fazla cümleyle şaşırtabilirim.

Sosyal medyanın gündem konusu: Türk gelini Dara

Bu açıklama kısa sürede sosyal medyada viral olurken, Türk kullanıcılar şarkıcıya yoğun ilgi gösterdi. Birçok kişi Dara'yı Türkiye'de konser vermeye davet ederken, "Türk gelini çıktı" ve "Eurovision'un Türk yıldızı" gibi yorumlar gündem oldu. Şarkıcının Türkiye'ye yönelik sıcak mesajları, özellikle Türk müzikseverler tarafından olumlu karşılandı.

Bulgaristan’ın pop yıldızı: Eurovision şampiyonu Dara

Dara, Bulgar pop müzik sahnesinin son yıllarda yükselen en güçlü isimlerinden biridir. Genç yaşta müzik kariyerine başlayan sanatçı, kısa sürede yayımladığı single ve sahne performanslarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşmıştır. Özellikle dijital platformlarda milyonlarca dinlenmeye ulaşan şarkılarıyla Bulgaristan'da büyük bir popülerlik elde etmiştir.

Tarihi zafer: Bulgaristan’ın ilk Eurovision birinciliği

"The Voice" gibi müzik yarışmalarında da yer alan Dara, sahne enerjisi ve modern pop tarzıyla tanınmaktadır. Eurovision 2026'da Bulgaristan'ı temsil eden sanatçı, "Bangaranga" adlı şarkısıyla ülkesine tarihindeki ilk Eurovision birinciliğini kazandırarak kariyerinin en büyük başarısına imza atmıştır.

Meryem Yurt
Meryem Yurt Takvim.com.tr Magazin