Estetikleriyle gündemden düşmeyen Hilal Altınbilek'ten bir garip fizik açıklaması "Benim ki genetik" Israrla reddeden Hilal...

Son dönemin adından söz ettiren oyuncularından biri olan Hilal Altınbilek'in estetiksiz hali bir kez daha dillere düştü... Daha önce de sık sık estetikleriyle gündeme gelen Altınbilek o dönem "Sadece dişlerimi yaptırdım bu da yüz yapımı değiştirdi" diyerek kendisini savunmuştu. Önceki gün ise sadece burnu ve dişlerinde estetik müdahale olduğunu söyleyen Altınbilek'e bu kez, fiziğinin sırrı soruldu. Altınbilek bakın soruya ne yanıt verdi.