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Haberler Magazin Estetiklere doymayan şarkıcı Ceylan'ın siz bir de kızı Melodi'yi görün! Analı kızlı kendilerini baştan yarattılar son hali...

Estetiklere doymayan şarkıcı Ceylan'ın siz bir de kızı Melodi'yi görün! Analı kızlı kendilerini baştan yarattılar son hali...

Küçük Ceylan olarak hafızalarda kazınan şarkıcı Ceylan şimdilerde 48 yaşında. Bir dizi estetik operasyon geçiren şarkıcı Ceylan'ın son hali Aleyna Tilki'ye benzetilmişti. Ceylan'ın kızı da annesinin izinden gitti. Bir çok estetik operasyon geçiren Melodi Bozkurt, geçtiğimiz aylarda dünyaevine girmişti. Melodi Bozkurt'un son hali ise görenleri şaşkına çevirdi. İşte detaylar...

16.05.2023 08:34 - Son Güncelleme: 16.05.2023 08:34
Estetiklere doymayan şarkıcı Ceylan’ın siz bir de kızı Melodi’yi görün! Analı kızlı kendilerini baştan yarattılar son hali...

Ceylan'ın kızı Melodi de annesinin izinde

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Estetiklere doymayan şarkıcı Ceylan’ın siz bir de kızı Melodi’yi görün! Analı kızlı kendilerini baştan yarattılar son hali...

Estetikle adeta bambaşka biri olan şarkıcı Ceylan sık sık görüntüsünde değişiklik yapmayı ihmal etmiyor. Geçirdiği estetik operasyonlarla gençlik yıllarındaki halinden bile genç görünen şarkıcı Ceylan sık sık değişimiyle gündeme geliyor.

Estetiklere doymayan şarkıcı Ceylan’ın siz bir de kızı Melodi’yi görün! Analı kızlı kendilerini baştan yarattılar son hali...

Ceylan bazen de eleştirilerden nasibini alıyor.

Estetiklere doymayan şarkıcı Ceylan’ın siz bir de kızı Melodi’yi görün! Analı kızlı kendilerini baştan yarattılar son hali...

Öte yandan değişimiyle dikkat çeken Ceylan'ın kızı Melodi de estetikle bambaşka biri oldu.

Estetiklere doymayan şarkıcı Ceylan’ın siz bir de kızı Melodi’yi görün! Analı kızlı kendilerini baştan yarattılar son hali...

Ceylan 1991 yılında Halasının oğlu Erhan Bozkurt ile evlendi. Bir sene sonra boşandı. Melodi bu evlilikten dünyaya geldi. İşte Ceylan'ın kızı başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin çocukları...

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