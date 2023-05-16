Estetiklere doymayan şarkıcı Ceylan'ın siz bir de kızı Melodi'yi görün! Analı kızlı kendilerini baştan yarattılar son hali...
Küçük Ceylan olarak hafızalarda kazınan şarkıcı Ceylan şimdilerde 48 yaşında. Bir dizi estetik operasyon geçiren şarkıcı Ceylan'ın son hali Aleyna Tilki'ye benzetilmişti. Ceylan'ın kızı da annesinin izinden gitti. Bir çok estetik operasyon geçiren Melodi Bozkurt, geçtiğimiz aylarda dünyaevine girmişti. Melodi Bozkurt'un son hali ise görenleri şaşkına çevirdi. İşte detaylar...
16.05.2023 08:34 - Son Güncelleme: 16.05.2023 08:34
Ceylan 1991 yılında Halasının oğlu Erhan Bozkurt ile evlendi. Bir sene sonra boşandı. Melodi bu evlilikten dünyaya geldi. İşte Ceylan'ın kızı başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin çocukları...