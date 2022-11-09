Estetikle bambaşka biri olan Tuğçe Özbudak “Saklamıyorum” deyip açıkladı! Son hali yine çok konuşuldu! Adanalı’nın Pınar’ıydı...
Başrollerinde Oktay Kaynarca, Selin Demiratar, Mehmet Akif Alakurt ve Serenay Sarıkaya'nın yer aldığı Adanalı dizisiyle hafızalara kazınan Tuğçe Özbudak, estetik haberleriyle sık sık gündem olmuştu. Bu durumdan duyduğu rahatsızlığı dile getiren oyuncu, "Zaten saklamıyorum" diyerek dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Öte yandan Özbudak'ın son hali yine çok konuşuldu. İşte Tuğçe Özbudak'ın açıklaması ve son hali...
09.11.2022 18:51 - Son Güncelleme: 09.11.2022 18:51
Adanalı dizisinde canlandırdığı Pınar karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran Tuğçe Özbudak, sık sık estetik haberleriyle gündeme gelmekten rahatsız olduğunu dile getirdi.