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Haberler Magazin Estetikle bambaşka biri olan Tuğçe Özbudak “Saklamıyorum” deyip açıkladı! Son hali yine çok konuşuldu! Adanalı’nın Pınar’ıydı...

Estetikle bambaşka biri olan Tuğçe Özbudak “Saklamıyorum” deyip açıkladı! Son hali yine çok konuşuldu! Adanalı’nın Pınar’ıydı...

Başrollerinde Oktay Kaynarca, Selin Demiratar, Mehmet Akif Alakurt ve Serenay Sarıkaya'nın yer aldığı Adanalı dizisiyle hafızalara kazınan Tuğçe Özbudak, estetik haberleriyle sık sık gündem olmuştu. Bu durumdan duyduğu rahatsızlığı dile getiren oyuncu, "Zaten saklamıyorum" diyerek dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Öte yandan Özbudak'ın son hali yine çok konuşuldu. İşte Tuğçe Özbudak'ın açıklaması ve son hali...

09.11.2022 18:51 - Son Güncelleme: 09.11.2022 18:51
Estetikle bambaşka biri olan Tuğçe Özbudak “Saklamıyorum” deyip açıkladı! Son hali yine çok konuşuldu! Adanalı’nın Pınar’ıydı...

Adanalı dizisinde canlandırdığı Pınar karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran Tuğçe Özbudak, sık sık estetik haberleriyle gündeme gelmekten rahatsız olduğunu dile getirdi.

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Estetikle bambaşka biri olan Tuğçe Özbudak “Saklamıyorum” deyip açıkladı! Son hali yine çok konuşuldu! Adanalı’nın Pınar’ıydı...

Konuyla ilgili açıklama yapan Özbudak, şu ifadeleri kullandı: "Yeni bir estetik yaptırmadım ama yine de siz bilirsiniz. Her iki 2 3 ayda bir önceki halimle karşılaştırılmamı artık normal karşılar hale geldim.

Estetikle bambaşka biri olan Tuğçe Özbudak “Saklamıyorum” deyip açıkladı! Son hali yine çok konuşuldu! Adanalı’nın Pınar’ıydı...

Zaten saklamıyorum yaptırdığım işlemleri ama her seferinde yeni bir şey yaptırmışım gibi yazılması komik. Ayrıca 15 sene önceki haliyle kim aynı kalabilir ki?"

Estetikle bambaşka biri olan Tuğçe Özbudak “Saklamıyorum” deyip açıkladı! Son hali yine çok konuşuldu! Adanalı’nın Pınar’ıydı...

Açıklamasıyla gündeme gelen Özbudak, son haliyle bir kez daha sosyal medyanın en çok konuşulanları arasında yer aldı.

Estetikle bambaşka biri olan Tuğçe Özbudak “Saklamıyorum” deyip açıkladı! Son hali yine çok konuşuldu! Adanalı’nın Pınar’ıydı...

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