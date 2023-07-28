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Estetik merakı başına iş açtı! Dilan Çiçek Deniz yaptırdığı estetik yüzünden işini kaybetti! Adeta bambaşka birine dönüşmüştü

Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri hiç kuşkusuz Dilan Çiçek Deniz. Okan Can Yantır, Furkan Andıç, Birkan Sokullu, Birand Tunca gibi yaşadığı aşklarla gündeme gelen Deniz son olarak Mert Yazıcıoğlu ayrılığıyla gündeme gelmişti. Çiftin ayrılığı magazin gündemine bomba gibi düşerken bir yandan da Dilan Çiçek Deniz'in yüzünde bariz bir değişikliğe neden olan estetik operasyonu görenleri şaşkına çevirmişti. İddialara göre bu estetik merakı Deniz'i işinden etti. İşte haberin detayları...

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Giriş Tarihi 28 Temmuz 2023, 08:41 Güncelleme 28 Temmuz 2023, 09:18
Estetik merakı başına iş açtı! Dilan Çiçek Deniz yaptırdığı estetik yüzünden işini kaybetti! Adeta bambaşka birine dönüşmüştü 1

Son dönemde geçirdiği estetik operasyonla gündemden düşmeyen Dilan Çiçek Deniz'in işinden olduğu iddia edildi. İşte haberin detayları...

Estetik merakı başına iş açtı! Dilan Çiçek Deniz yaptırdığı estetik yüzünden işini kaybetti! Adeta bambaşka birine dönüşmüştü 2

Dilan Çiçek Deniz de son dönemin modasına uyup Fransız askısı yaptırdı. Ancak her zaman doğal haliyle beğeni toplayan 28 yaşındaki oyuncunun, önceki akşamki estetikli görüntüsü sınıfta kaldı.

Estetik merakı başına iş açtı! Dilan Çiçek Deniz yaptırdığı estetik yüzünden işini kaybetti! Adeta bambaşka birine dönüşmüştü 3

Son dönemde neredeyse tüm genç oyuncuları etkisi altına alan estetik dokunuşlara Dilan Çiçek Deniz de uydu.

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