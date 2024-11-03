Estetiği iyice abarttı gören gözlerine inanamıyor! Sosyal medya fenomeni Yazgül'ü ağızları açık bıraktı "İyice şaşırmış bu..."

2023 yılında Esra Erol'da programında "Tek suçum güzel olmak" diyerek dikkatleri üzerine çeken Yazgül, program sonrasında sosyal medyada fenomen hale gelmişti. Bir dizi estetik operasyon geçiren ve "Shakira oldum" paylaşımlarıyla gündeme gelen Yazgül, şimdilerde Fatih Ürek'in sunduğu Gelin Görümce programında yarışmacı olarak yer alıyor.