Estetiği iyice abarttı gören gözlerine inanamıyor! Sosyal medya fenomeni Yazgül'ü ağızları açık bıraktı "İyice şaşırmış bu..."

2023 yılında Esra Erol'da programında "Tek suçum güzel olmak" diyerek dikkatleri üzerine çeken Yazgül, program sonrasında sosyal medyada fenomen hale gelmişti. Bir dizi estetik operasyon geçiren ve "Shakira oldum" paylaşımlarıyla gündeme gelen Yazgül, şimdilerde Fatih Ürek'in sunduğu Gelin Görümce programında yarışmacı olarak yer alıyor.
Esra Erol'un programında "Tek suçum güzel olmak" sözüyle hafızalara kazınan Yazgül, kısa sürede sosyal medya fenomeni olarak dikkat çekmişti.
2023 yılında programa katılan Yazgül, eltilerinin iftiraları yüzünden evliliğinde sorunlar yaşadığını belirterek izleyicilerin ilgisini çekmiş ve bu çıkışıyla sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı.