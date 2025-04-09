Eşref Rüya’nın Nusret Ağa’sı Hüseyin Soysalan bakın aslen nereli çıktı!

Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in başrolünü üstlendiği Eşref Rüya dizisinin oyuncu kadrosuna dahil olan Hüseyin Soysalan'ın hayatı merak konusu oldu.

HÜSEYİN SOYSALAN KİMDİR? 1959'da dünyaya gelen Hüseyin Soysalan,1984 yılında Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümünden mezun oldu.

Daha sonra Devlet Tiyatrolarına giren oyuncu, iki yıl Adana Devlet Tiyatrosunda staj yaptıktan sonra 2008 yılına kadar Ankara Devlet Tiyatrosunda görev aldı.

Ferhunde Hanımlar, Ne Seninle Ne Sensiz adlı günlük dizilerde oynayan oyuncu, kariyerinin ilerleyen yıllarında Eşkıya Dünyaya hükümdar Olmaz (EDHO), Ezel, Karadayı, Gönül Dağı gibi birçok dizide rol aldı.