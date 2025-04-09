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Eşref Rüya’nın Nusret Ağa’sı Hüseyin Soysalan bakın aslen nereli çıktı!

Çağatay Ulusoy ile Demet Özdemir'in başrolünde yer aldığı Eşref Rüya dizisine Zerfani Aşireti'nin son sözü söyleyen ismi Nusret Ağa olarak dahil olan Hüseyin Soysalan'ın hayatı merak konusu oldu. Eşkıya Dünyaya hükümdar Olmaz (EDHO), Ezel, Karadayı, Gönül Dağı gibi dizilerde rol alan ünlü oyuncunun özellikle memleketi merak edildi. 66 yaşındaki oyuncu hakkında en çok "Hüseyin Soysalan aslen nereli" sorusunun yanıtı aratıldı. İşte Hüseyin Soysalan'ın memleketi...

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Giriş Tarihi :09 Nisan 2025 , 14:27 Güncelleme Tarihi :09 Nisan 2025 , 14:27
Eşref Rüya’nın Nusret Ağa’sı Hüseyin Soysalan bakın aslen nereli çıktı!

Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in başrolünü üstlendiği Eşref Rüya dizisinin oyuncu kadrosuna dahil olan Hüseyin Soysalan'ın hayatı merak konusu oldu.

Eşref Rüya’nın Nusret Ağa’sı Hüseyin Soysalan bakın aslen nereli çıktı!

HÜSEYİN SOYSALAN KİMDİR?

1959'da dünyaya gelen Hüseyin Soysalan,1984 yılında Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümünden mezun oldu.

Eşref Rüya’nın Nusret Ağa’sı Hüseyin Soysalan bakın aslen nereli çıktı!

Daha sonra Devlet Tiyatrolarına giren oyuncu, iki yıl Adana Devlet Tiyatrosunda staj yaptıktan sonra 2008 yılına kadar Ankara Devlet Tiyatrosunda görev aldı.

Eşref Rüya’nın Nusret Ağa’sı Hüseyin Soysalan bakın aslen nereli çıktı!

Ferhunde Hanımlar, Ne Seninle Ne Sensiz adlı günlük dizilerde oynayan oyuncu, kariyerinin ilerleyen yıllarında Eşkıya Dünyaya hükümdar Olmaz (EDHO), Ezel, Karadayı, Gönül Dağı gibi birçok dizide rol aldı.

Eşref Rüya’nın Nusret Ağa’sı Hüseyin Soysalan bakın aslen nereli çıktı!

Kariyeriyle dikkat çeken oyuncunun özellikle memleketi merak edildi. 66 yaşındaki oyuncu hakkında en çok "Hüseyin Soysalan aslen nereli" sorusunun yanıtı aratıldı.

Eşref Rüya’nın Nusret Ağa’sı Hüseyin Soysalan bakın aslen nereli çıktı!

İşte Hüseyin Soysalan başta olmak üzere ünlülerin memleketleri...

Eşref Rüya’nın Nusret Ağa’sı Hüseyin Soysalan bakın aslen nereli çıktı!

Demet Özdemir

Kocaeli

Eşref Rüya’nın Nusret Ağa’sı Hüseyin Soysalan bakın aslen nereli çıktı!

Çağatay Ulusoy

İstanbul

Eşref Rüya’nın Nusret Ağa’sı Hüseyin Soysalan bakın aslen nereli çıktı!

Görkem Sevindik

Adana

Eşref Rüya’nın Nusret Ağa’sı Hüseyin Soysalan bakın aslen nereli çıktı!

HÜSEYİN SOYSALAN

ANKARA

Eşref Rüya’nın Nusret Ağa’sı Hüseyin Soysalan bakın aslen nereli çıktı!

Tolga Tekin

Ankara

Eşref Rüya’nın Nusret Ağa’sı Hüseyin Soysalan bakın aslen nereli çıktı!

Ceren Benderlioğlu

İstanbul

Eşref Rüya’nın Nusret Ağa’sı Hüseyin Soysalan bakın aslen nereli çıktı!

Necip Memili

Adana

Eşref Rüya’nın Nusret Ağa’sı Hüseyin Soysalan bakın aslen nereli çıktı!

Büşra Develi

İzmit