Esra Erol'un yaşı duyanları şaşırtıyor! İşte ünlülerin yaşları
Esra Erol milyonlarca vatandaşın umudu olmaya devam ediyor. ATV'deki rekortmen programında kayıpları bulan ve gerçekleri ortaya çıkartan Esra Erol, hayranlarının ilgi odağı oldu. Esra Erol tüm dikkatleri üzerine çekmişken, yaşıyla gündem oldu. Peki güzel sunucu Esra Erol kaç yaşında? Başta ekranların en sevilen isimlerinden biri olan Esra Erol olmak üzere, Müge Anlı'dan İrem Helvacıoğlu'na ünlülerin yaşları...
Hafta içi her gün atv ekranında yayınlanan Esra Erol'da programıyla izleyenlerinin karşısına çıkan Esra Erol ile ilgili vatandaşlar internette aramalarını sürdürüyor. Esra Erol'un yaşı ise duyanları hayli şaşırtıyor. Başta ekranların en sevilen isimlerinden biri olan Esra Erol olmak üzere, Müge Anlı'dan İrem Helvacıoğlu'na ünlülerin yaşları.