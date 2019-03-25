Esra Erol'un yaşı duyanları şaşırtıyor! İşte ünlülerin yaşları

Esra Erol milyonlarca vatandaşın umudu olmaya devam ediyor. ATV'deki rekortmen programında kayıpları bulan ve gerçekleri ortaya çıkartan Esra Erol, hayranlarının ilgi odağı oldu. Esra Erol tüm dikkatleri üzerine çekmişken, yaşıyla gündem oldu. Peki güzel sunucu Esra Erol kaç yaşında? Başta ekranların en sevilen isimlerinden biri olan Esra Erol olmak üzere, Müge Anlı'dan İrem Helvacıoğlu'na ünlülerin yaşları...

25.03.2019 17:20 - Son Güncelleme: 25.03.2019 17:22 BU GALERİYİ PAYLAŞ





