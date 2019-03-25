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Esra Erol'un yaşı duyanları şaşırtıyor! İşte ünlülerin yaşları

Esra Erol milyonlarca vatandaşın umudu olmaya devam ediyor. ATV'deki rekortmen programında kayıpları bulan ve gerçekleri ortaya çıkartan Esra Erol, hayranlarının ilgi odağı oldu. Esra Erol tüm dikkatleri üzerine çekmişken, yaşıyla gündem oldu. Peki güzel sunucu Esra Erol kaç yaşında? Başta ekranların en sevilen isimlerinden biri olan Esra Erol olmak üzere, Müge Anlı'dan İrem Helvacıoğlu'na ünlülerin yaşları...

25.03.2019 17:20 - Son Güncelleme: 25.03.2019 17:22
Esra Erol'un yaşı duyanları şaşırtıyor! İşte ünlülerin yaşları

Hafta içi her gün atv ekranında yayınlanan Esra Erol'da programıyla izleyenlerinin karşısına çıkan Esra Erol ile ilgili vatandaşlar internette aramalarını sürdürüyor. Esra Erol'un yaşı ise duyanları hayli şaşırtıyor. Başta ekranların en sevilen isimlerinden biri olan Esra Erol olmak üzere, Müge Anlı'dan İrem Helvacıoğlu'na ünlülerin yaşları.

Esra Erol'un yaşı duyanları şaşırtıyor! İşte ünlülerin yaşları

Kimileri estetikle, kimileri genetik kodlarla... Birçoğu çok genç gösteriyor, bir kısmı yaşının insanı. İşte ünlülerin yaşları.

AYŞEGÜL ALDİNÇ

28 Eylül 1957

Esra Erol'un yaşı duyanları şaşırtıyor! İşte ünlülerin yaşları

MÜGE ANLI

19 Aralık 1973

Esra Erol'un yaşı duyanları şaşırtıyor! İşte ünlülerin yaşları

İLKER İNANOĞLU

20 Ağustos 1965

Esra Erol'un yaşı duyanları şaşırtıyor! İşte ünlülerin yaşları

DEFNE SAMYELİ

17 Mart 1972

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