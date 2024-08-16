Esra Erol’un tekne pozu sosyal medyayı fena salladı! 14 yıllık eşi Ali Özbir paylaştı! “Çok güzelsiniz” 2 oğlu ve eşiyle...

ATV'nin sevilen sunucularından Esra Erol, programının sezon finali yapmasının ardından tatile çıkmıştı. 14 yıllık eşi Ali Özbir ile iki oğluyla deniz ve güneşin tadını doyasıya çıkaran ünlü sunucuda tatil pozu geldi. Ali Özbir, eşi ve çocuklarıyla teknede verdiği pozu "Kuzularım benim" notuyla paylaştı. En doğal haliyle teknede poz veren Esra Erol güzelliğiyle bir kez daha kendine hayran bıraktı. İşte Ali Özbir'in o paylaşımı...