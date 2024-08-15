Esra Erol’un “pamuk kafa” dediği babasına bakın! Baba-kız paylaşımları ilgi odağı oldu! Gören “Maşallah” demeden geçemedi

ATV'de yayınlanan Esra Erol'da programıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Esra Erol, hem kariyeri hem özel hayatı hem de sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettirdi. 2 çocuğunun babası Ali Özbir ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu bir kez daha sosyal medyada ailesiyle yaptığı paylaşımlarla gündem oldu. Ünlü sunucunun "Pamuk kafa" diye seslendiği babası Seyfi Erol ile yayınladığı pozlar büyük ilgi gördü. İşte Esra Erol'un baba-kız pozları...