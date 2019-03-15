Esra Erol'un oğulları sosyal medyada ilgi odağı oldu

ATV ekranlarında yayınlanan programlarda yaptığı başarılı sunumlarla Türkiye'nin en çok konuştuğu isimler arasına giren Esra Erol, yine herkesin dilinde. Senelerdir ailesine kavuşamayanlar, kaybolmuş çocuklarını bulmaya çalışanlar, mağdur olmuşların derdine derman olmak için seferber olan Esra Erol bu kez yeni bir konu ile gündemin ilk sırasına oturdu. Herkesin merak ettiği şey Esra Erol'un çocukları. İşte Esra Erol ve diğer ünlülerin çocukları..

15.03.2019 19:09 - Son Güncelleme: 15.03.2019 19:19 BU GALERİYİ PAYLAŞ





