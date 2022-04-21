RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Esra Erol'un kardeşi Eda Erol'un son halini görenler 'analar neler doğuruyor' demeden geçemedi! Bir de herkese çıkışı arattı

Esra Erol'un kardeşi Eda Erol'un son halini görenler 'analar neler doğuruyor' demeden geçemedi! Bir de herkese çıkışı arattı

Ekranların sevilen yüzü Esra Erol, özel hayatı da yakından takip edilen bir isim. O da bu ilgiye paralel olarak sık sık ailesine yer veriyor Instagram hesabında. Kayıpları buluyor, zor durumda olanlara yardım ediyor, sosyal sorumluluk projelerine imza atıyor. Esra Erol'un 10 parmağında 10 marifet adeta. Hafta içi her gün atv ekranlarında canlı yayında pek çok insanın derdine derman olan Esra Erol, Müge Anlı'yla beraber Türkiye'nin en çok güvendiği isimlerden biri. Özel hayatı da gıptayla takip edilen Esra Erol'un 2 kız kardeşi var. Bihter Erol ve Eda Erol da sosyal medyada çok dikkat çekerken Eda Erol her paylaşımıyla olay yaratıyor.

21.04.2022 15:33 - Son Güncelleme: 21.04.2022 15:33
Esra Erol’un kardeşi Eda Erol’un son halini görenler ’analar neler doğuruyor’ demeden geçemedi! Bir de herkese çıkışı arattı

Türk televizyonların çok sevilen ve çok güvenilen yüzlerinden biri Esra Erol.

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Esra Erol’un kardeşi Eda Erol’un son halini görenler ’analar neler doğuruyor’ demeden geçemedi! Bir de herkese çıkışı arattı

Gerek yürüttüğü sosyal sorumluluk projeleri, gerek hayatına dokunduğu kişilerle binlerce hayır duası alıyordu. Özel hayatı da dikkat çeken Esra Erol dışında dikkat çeken bir isim daha var.

Esra Erol’un kardeşi Eda Erol’un son halini görenler ’analar neler doğuruyor’ demeden geçemedi! Bir de herkese çıkışı arattı

Oda kız kardeşi Eda Erol. Eda Erol'un sosyal medyada binlerce takipçisi bulunuyor.

Esra Erol’un kardeşi Eda Erol’un son halini görenler ’analar neler doğuruyor’ demeden geçemedi! Bir de herkese çıkışı arattı

Eda Erol ünlü sunucu Alişan ile 2017 döneminde nişanlanmıştı ancak sonrasında kavga eden çift, yollarını ayırma kararı almıştı.

Esra Erol’un kardeşi Eda Erol’un son halini görenler ’analar neler doğuruyor’ demeden geçemedi! Bir de herkese çıkışı arattı

Eda Erol o kararı, "Çok değerli nişanlımla yollarımızı iki medeni insan gibi ayırdık" ifadeleriyle duyurmuştu. Esra Erol'un kardeşi Eda Erol göbeği açık poz verdi.

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