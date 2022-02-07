Esra Erol'un kardeşi Eda Erol sosyal medyayı salladı! ‘Odamla uyumum’ diyen Eda yatak odası paylaşımıyla kendine hayran bıraktı
Esra Erol'un kardeşi Eda Erol sosyal medyayı salladı! Atv ekranlarının başarılı sunucusu Esra Erol, hem kariyeriyle hem de güzelliğiyle sık sık adından söz ettirmişti. Ünlü sunucu bu kez kız kardeşi Eda Erol ile gündeme geldi. Esra Erol'un sosyal medyayı aktif kullanan kardeşi Eda Erol, Instagram hesabında yaptığı paylaşımlarla kendine hayran bıraktı. Yatak odası ve asansörde verdiği pozları Instagram hesabında yayınlayan Eda Erol, güzelliğinin yanı sıra fit haliyle de dikkat çekti. İşte Eda Erol'un sosyal medyayı sallayan o pozları...
07.02.2022 18:07
- Son Güncelleme: 07.02.2022 18:07
Esra Erol'da programının sevilen sunucusu Esra Erol, başarılı kariyerinin yanı sıra güzelliğiyle de sık sık adından söz ettirip beğeni toplamıştı.
Art arda paylaşımlarda bulunan Eda Erol önce yatak odası ardından ise asansörde verdiği bir pozu Instagram sayfasında yayınladı.