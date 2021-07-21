Esra Erol’un kardeşi Eda Erol paylaştı sosyal medya yıkıldı! Plaj pozlarını görenler dönüp bir daha baktı herkes onu konuştu
Esra Erol'un kardeşi Eda Erol paylaştı sosyal medya yıkıldı! Başarılı sunucu Esra Erol'un kız kardeşi Eda Erol, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Yaz tatiline hız kesmeden devam eden Eda Erol, kırmızı bikinisi ile verdiği pozu Instagram sayfasında yayınladı. Güneşlendiği anlara ait kareleri takipçilerinin beğenisine sunan Erol, güzelliği ile büyüledi. Çok sayıda internet kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım adeta sosyal medyayı salladı. İşte Eda Erol'un binlerce beğeni alan tatil pozları...
21.07.2021 00:00
- Son Güncelleme: 21.07.2021 00:29
Eda Erol'un fit hali ise dikkatlerden kaçmadı. Takipçilerin, Erol'un düzgün fiziğine övgü yağdırırken ünlü ismin boyu ve kilosu merak konusu oldu.