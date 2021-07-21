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Esra Erol’un kardeşi Eda Erol paylaştı sosyal medya yıkıldı! Plaj pozlarını görenler dönüp bir daha baktı herkes onu konuştu

Esra Erol'un kardeşi Eda Erol paylaştı sosyal medya yıkıldı! Başarılı sunucu Esra Erol'un kız kardeşi Eda Erol, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Yaz tatiline hız kesmeden devam eden Eda Erol, kırmızı bikinisi ile verdiği pozu Instagram sayfasında yayınladı. Güneşlendiği anlara ait kareleri takipçilerinin beğenisine sunan Erol, güzelliği ile büyüledi. Çok sayıda internet kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım adeta sosyal medyayı salladı. İşte Eda Erol'un binlerce beğeni alan tatil pozları...

21.07.2021 00:00 - Son Güncelleme: 21.07.2021 00:29
Esra Erol’un kardeşi Eda Erol paylaştı sosyal medya yıkıldı! Plaj pozlarını görenler dönüp bir daha baktı herkes onu konuştu

Ünlü sunucu Esra Erol'un kız kardeşi Eda Erol, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla gündeme geldi.

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Esra Erol’un kardeşi Eda Erol paylaştı sosyal medya yıkıldı! Plaj pozlarını görenler dönüp bir daha baktı herkes onu konuştu

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü isim, kırmızı bikinisi ile verdiği pozu Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.

Esra Erol’un kardeşi Eda Erol paylaştı sosyal medya yıkıldı! Plaj pozlarını görenler dönüp bir daha baktı herkes onu konuştu

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı ise Erol'un paylaşımına yoğun ilgi gösterdi. Paylaşım, kısa süre içinde binlerce yorum ve beğeni aldı.

Esra Erol’un kardeşi Eda Erol paylaştı sosyal medya yıkıldı! Plaj pozlarını görenler dönüp bir daha baktı herkes onu konuştu

Erol'un 'Yaz' notunu düştüğü paylaşımına "Aşırı güzelsin", "Yakmışsın ortalığı Eda Hanım, bu ne güzellik!" yorumları yapıldı.

Esra Erol’un kardeşi Eda Erol paylaştı sosyal medya yıkıldı! Plaj pozlarını görenler dönüp bir daha baktı herkes onu konuştu

Eda Erol'un fit hali ise dikkatlerden kaçmadı. Takipçilerin, Erol'un düzgün fiziğine övgü yağdırırken ünlü ismin boyu ve kilosu merak konusu oldu.