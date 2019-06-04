Esra Erol'un kardeşi Bihter Erol görenleri şaşırtıyor! Tıpa tıp aynısı
Ekranların en güvenilir yüzlerinden biri olan Esra Erol programıyla izleyici ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Özel yaşantısıyla da örnek olan Esra Erol'un kardeşi Eda Erol'u zaten biliyoruz. Ama bir ünlü kardeşi daha var... Özellikle sosyal medyada binlerce takipçisi olan Esra Erol'un kardeşi Bihter Erol'la benzerliğini görünce çok şaşıracaksınız. İşte başta Esra Erol'un kardeşi olmak üzere ünlülerin kardeşleri.
04.06.2019 08:47
- Son Güncelleme: 04.06.2019 08:55
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