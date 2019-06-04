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Esra Erol'un kardeşi Bihter Erol görenleri şaşırtıyor! Tıpa tıp aynısı

Ekranların en güvenilir yüzlerinden biri olan Esra Erol programıyla izleyici ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Özel yaşantısıyla da örnek olan Esra Erol'un kardeşi Eda Erol'u zaten biliyoruz. Ama bir ünlü kardeşi daha var... Özellikle sosyal medyada binlerce takipçisi olan Esra Erol'un kardeşi Bihter Erol'la benzerliğini görünce çok şaşıracaksınız. İşte başta Esra Erol'un kardeşi olmak üzere ünlülerin kardeşleri.

04.06.2019 08:47 - Son Güncelleme: 04.06.2019 08:55
Esra Erol'un kardeşi Bihter Erol görenleri şaşırtıyor! Tıpa tıp aynısı

Ekranların gülen yüzü Esra Erol'un Eda Erol kadar olmasa da sosyal medyada oldukça popüler olan bir kardeşi daha var. Esra Erol'un kendisine çok benzeyen kardeşi Bihter Erol'u görünce çok şaşıracaksınız.

Esra Erol'un kardeşi Bihter Erol görenleri şaşırtıyor! Tıpa tıp aynısı

İntizar - Yıldız Tilbe

Esra Erol'un kardeşi Bihter Erol görenleri şaşırtıyor! Tıpa tıp aynısı

Ahmet Uğurlu - Mustafa Uğurlu

Esra Erol'un kardeşi Bihter Erol görenleri şaşırtıyor! Tıpa tıp aynısı

Sıtkı Akçatepe - Leman Akçatepe - Halit Akçatepe

Esra Erol'un kardeşi Bihter Erol görenleri şaşırtıyor! Tıpa tıp aynısı

Savaş Başar - Kemal Başar

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