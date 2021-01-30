Bugünkü
Takvim

Esra Erol'un güzelliğinin kaynağı belli oldu o ismin gölgesinde kaldı! Esra Erol ve annesinin benzerliği benzemekten de öte

Gerek sunuculuğu, gerek anneliği gerekse güzelliğiyle herkese örnek oluyor Esra Erol. Ancak öyle biri Esra Erol'un pabucunu dama attı ki, sosyal medyayı salladı. Hafta içi her gün atv ekranlarında izleyici karşısına çıkan Esra Erol bu kez bambaşka biriyle gündemde. O da Esra Erol'un annesi. Esra Erol'un annesi Necla Kaymakçı Erol gençlik yıllarına ait fotoğraf sosyal medyayı salladı. Nedeni ise Necla Kaymakçı Erol'un güzelliği. Esra Erol'un annesi için sosyal medya kullanıcıları 'Esra annen senden daha güzel' yorumunda bulundu...

30.01.2021 15:41 - Son Güncelleme: 30.01.2021 15:41
Esra Erol'un güzelliğinin kaynağı belli oldu o ismin gölgesinde kaldı! Esra Erol ve annesinin benzerliği benzemekten de öte

Hem anne, hem başarılı bir sunucu, hem de Türkiye'nin en çok sevdiği ve güvendiği isimlerden biri Esra Erol. 38 yaşında sunucu örnek kişiliğiyle sık sık gündem yaratmaya devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Esra Erol'un güzelliğinin kaynağı belli oldu o ismin gölgesinde kaldı! Esra Erol ve annesinin benzerliği benzemekten de öte

2010 yılında Ali Özbir ile dünyaevine giren Esra Erol annesine olan benzerliğiyle gündem oldu. Esra Erol'un annesinin gençliği, güzel oyuncuyu gölgede bıraktı. İşte başra Esra Erol olmak üzere, ünlülerin aileleri...

Esra Erol'un güzelliğinin kaynağı belli oldu o ismin gölgesinde kaldı! Esra Erol ve annesinin benzerliği benzemekten de öte

FAHRİYE EVCEN VE ANNESİ HATİME EVCEN

Esra Erol'un güzelliğinin kaynağı belli oldu o ismin gölgesinde kaldı! Esra Erol ve annesinin benzerliği benzemekten de öte
Esra Erol'un güzelliğinin kaynağı belli oldu o ismin gölgesinde kaldı! Esra Erol ve annesinin benzerliği benzemekten de öte