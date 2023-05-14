Esra Erol'un doğum günü paylaşımı mavi tiklerle doldu taştı "Pastayı Ömer aldı mumları Ali yaktı fotoğrafları İdris Ali çekti" Eşi ve oğullarıyla...
Ekranların sevilen yüzü Esra Erol yeni yaşını kutluyor... 12 Mayıs 1982'de dünyaya gelen Esra Erol 41 yaşında... Yıllardır yaptığı programlarla Türkiye'nin sevgilisi haline gelen Esra Erol'a doğum günü mesajları çığ oldu yağdı. Eşi Ali Özbir iel oğulları İdris Ali ve Ömer'le birlikte bir doğum günü paylaşımı yapan Erol paylaşıma "Pastayı Ömer aldı mumları Ali yaktı fotoğrafları İdris Ali çekti" notunu düşerken, paylaşımın altına yorum yapan mavi tikliler adeta rekor kırdı.
14.05.2023 07:44 - Son Güncelleme: 14.05.2023 07:49
12 Mayıs 1982'de dünyaya gözlerini açan Esra Erol önceki gün eşi Ali Özbir ve çocukları Ömer ile İdris'le bir doğum günü paylaşımı yaptı.