Esra Erol'un dişli avukatı Hülya Kuran'ın kızı görene 'yok artık' dedirtti! İnsan annesine benzer ama bu kadarı fazla
Kayıpları buluyor, zor durumda olanlara yardım ediyor, sosyal sorumluluk projelerine imza atıyor. Esra Erol'un 10 parmağında 10 marifet adeta. Hafta içi her gün atv ekranlarında canlı yayında pek çok insanın derdine derman olan Esra Erol, Müge Anlı'yla beraber Türkiye'nin en çok güvendiği isimlerden biri. Tabi bu yolda yalnız değil. Derin hukuk bilgisiyle Esra Erol'a eşlik eden avukat Hülya Kuran hakkında pek çok detay merak edilen bir isim. Esra Erol, yıllardır omuz omuza çalıştığı Hülya Kuran'ın hakkında araştırma yapan kızını görünce şaştı kaldı. Hülya Kuran'ın kızı Zeynep'in paylaşımı ise 'yok artık' dedirten cinsten.
14.05.2022 11:39 - Son Güncelleme: 14.05.2022 11:41
Esra Erol'un atv'de yayınlanan programında yorumcu olarak yer alan Hülya Kuran ve eşi merak ediliyor.
Başarılı bir kadın olan Hülya Kuran'ın kızı Zeynep Kuran da annesinin izinde. O da hukukçu olan Zeynep Kuran'ın son paylaşımını görenlerse şaştı kaldı. Anne-kızın benzerliği akıl alır gibi değil.