Esra Erol’un ‘ay parçası’ diye sevdiği yeğenine bakın! Teyzesinin kulisini bastı! Bihter Erol'un güzeller güzeli kızı ilgi odağı oldu
Esra Erol'un 'ay parçası' diye sevdiği yeğenine bakın! Atv ekranlarının sevilen sunucusu Esra Erol, yayın öncesi yeğeninin büyük sürpriziyle karşılaştı. Teyzesini kulisinde ziyaret eden Ayşe, Esra Erol'un 8 Mart Kadınlar Günü'nü kutladı. Yayın öncesi hazırlık aşamasını teyzesini bir an olsun yalnız bırakmayan Ayşe, sevimli halleriyle ilgi odağı oldu. O anları ise Esra Erol'un kardeşi Bihter Erol paylaştı. İşte Esra Erol'un maviş gözlü yeğeni...
09.03.2022 00:11 - Son Güncelleme: 09.03.2022 00:19
Ünlü sunucunun yeğeni Ayşe, teyzesini kuliste ziyaret etti. Esra Erol'un 8 Mart Kadınlar Günü'nü kutlayan Ayşe, yayın öncesi hazırlık aşamasını teyzesini bir an olsun yalnız bırakmadı.