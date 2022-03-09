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Haberler Magazin Esra Erol’un ‘ay parçası’ diye sevdiği yeğenine bakın! Teyzesinin kulisini bastı! Bihter Erol'un güzeller güzeli kızı ilgi odağı oldu

Esra Erol’un ‘ay parçası’ diye sevdiği yeğenine bakın! Teyzesinin kulisini bastı! Bihter Erol'un güzeller güzeli kızı ilgi odağı oldu

Esra Erol'un 'ay parçası' diye sevdiği yeğenine bakın! Atv ekranlarının sevilen sunucusu Esra Erol, yayın öncesi yeğeninin büyük sürpriziyle karşılaştı. Teyzesini kulisinde ziyaret eden Ayşe, Esra Erol'un 8 Mart Kadınlar Günü'nü kutladı. Yayın öncesi hazırlık aşamasını teyzesini bir an olsun yalnız bırakmayan Ayşe, sevimli halleriyle ilgi odağı oldu. O anları ise Esra Erol'un kardeşi Bihter Erol paylaştı. İşte Esra Erol'un maviş gözlü yeğeni...

09.03.2022 00:11 - Son Güncelleme: 09.03.2022 00:19
Esra Erol’un ‘ay parçası’ diye sevdiği yeğenine bakın! Teyzesinin kulisini bastı! Bihter Erol’un güzeller güzeli kızı ilgi odağı oldu

Atv ekranlarının sevilen sunucusu Esra Erol, yayın öncesi yeğeninin büyük sürpriziyle karşılaştı.

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Esra Erol’un ‘ay parçası’ diye sevdiği yeğenine bakın! Teyzesinin kulisini bastı! Bihter Erol’un güzeller güzeli kızı ilgi odağı oldu

Ünlü sunucunun yeğeni Ayşe, teyzesini kuliste ziyaret etti. Esra Erol'un 8 Mart Kadınlar Günü'nü kutlayan Ayşe, yayın öncesi hazırlık aşamasını teyzesini bir an olsun yalnız bırakmadı.

Esra Erol’un ‘ay parçası’ diye sevdiği yeğenine bakın! Teyzesinin kulisini bastı! Bihter Erol’un güzeller güzeli kızı ilgi odağı oldu

Esra Erol'un kardeşi Bihter Erol ise o anları kayıt altına alarak sosyal medya hesabında yayınladı.

Esra Erol’un ‘ay parçası’ diye sevdiği yeğenine bakın! Teyzesinin kulisini bastı! Bihter Erol’un güzeller güzeli kızı ilgi odağı oldu

Esra Erol'un da kendi sayfasına taşıdığı paylaşım, kısa süre içinde sosyal medyada gündem oldu.

Esra Erol’un ‘ay parçası’ diye sevdiği yeğenine bakın! Teyzesinin kulisini bastı! Bihter Erol’un güzeller güzeli kızı ilgi odağı oldu

Erol'un 'ay parçası' diye sevdiği güzeller güzeli yeğeni, sosyal medyada ilgi odağı oldu.

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