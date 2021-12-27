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Haberler Magazin Esra Erol’u hiç böyle görmediniz! Yeni yıl pozunu yayınlayan Esra ev haliyle kendine hayran bıraktı! Sosyal medya sallandı

Esra Erol’u hiç böyle görmediniz! Yeni yıl pozunu yayınlayan Esra ev haliyle kendine hayran bıraktı! Sosyal medya sallandı

Esra Erol'u hiç böyle görmediniz! Atv ekranlarının sevilen sunucusu Esra Erol, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. Yılbaşı ağacının yanında poz veren güzel sunucu, ev haliyle kendine hayran bıraktı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı. Takipçileri tarafından iltifat yağmuruna tutulan Erol için "Gülüşünüz ne kadar güzel", "Gözlerim kamaştı", "Muhteşemsin" yorumları yapıldı. İşte Esra Erol'un sosyal medyayı sallayan o pozu...

27.12.2021 22:21 - Son Güncelleme: 27.12.2021 22:21
Esra Erol’u hiç böyle görmediniz! Yeni yıl pozunu yayınlayan Esra ev haliyle kendine hayran bıraktı! Sosyal medya sallandı

Atv ekranlarının sevilen sunucusu Esra Erol, küsleri barıştırdığı, kayıpları bularak sevdikleriyle kavuşturduğu, ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzattığı Esra Erol'da programıyla gönüllere taht kurdu.

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Esra Erol’u hiç böyle görmediniz! Yeni yıl pozunu yayınlayan Esra ev haliyle kendine hayran bıraktı! Sosyal medya sallandı

Başarılı kariyerinin yanı sıra güzelliğiyle de sık sık adından söz ettiren ünlü sunucu şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi.

Esra Erol’u hiç böyle görmediniz! Yeni yıl pozunu yayınlayan Esra ev haliyle kendine hayran bıraktı! Sosyal medya sallandı

Erol, yılbaşı ağacının yanında verdiği pozları "Yeni yılı hatırlatan her şey umudu da hatırlatıyor. Işıkların, renklerin içimize huzur vermesi hep umuttan" notuyla takipçilerinin beğenisine sundu.

Esra Erol’u hiç böyle görmediniz! Yeni yıl pozunu yayınlayan Esra ev haliyle kendine hayran bıraktı! Sosyal medya sallandı

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşımda Esra Erol'un ev hali dikkat çekti.

Esra Erol’u hiç böyle görmediniz! Yeni yıl pozunu yayınlayan Esra ev haliyle kendine hayran bıraktı! Sosyal medya sallandı

Ev haliyle kendine bir kez daha hayran bırakan Esra Erol, takipçileri tarafından adeta iltifat yağmuruna tutuldu.

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