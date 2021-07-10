Esra Erol’u hiç böyle görmediniz! Mayolu pozu ile nefes kesti güzelliğiyle ilgi odağı oldu sosyal medya yandı kavruldu

Esra Erol mayolu pozu ile kendine hayran bıraktı! Atv ekranlarının başarılı sunucusu Esra Erol, programın sezon finali yapmasının ardından soluğu tatilde aldı. Geçen günlerde havuz başından yaptığı paylaşımla adından söz ettiren Erol, şimdi ise mayolu pozu ile sosyal medyayı salladı. Ünlü sunucu, "Tatil moduna girmişimdir" notunu düştüğü paylaşımla ilgi odağı oldu. Güzelliği ile göz kamaştıran Erol'a takipçileri övgü yağdırdı. İşte ünlü sunucu Esra Erol'un sosyal medyayı sallayan tatil pozu…

10.07.2021 17:50 - Son Güncelleme: 10.07.2021 17:55 BU GALERİYİ PAYLAŞ





