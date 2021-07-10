Esra Erol’u hiç böyle görmediniz! Mayolu pozu ile nefes kesti güzelliğiyle ilgi odağı oldu sosyal medya yandı kavruldu
Esra Erol mayolu pozu ile kendine hayran bıraktı! Atv ekranlarının başarılı sunucusu Esra Erol, programın sezon finali yapmasının ardından soluğu tatilde aldı. Geçen günlerde havuz başından yaptığı paylaşımla adından söz ettiren Erol, şimdi ise mayolu pozu ile sosyal medyayı salladı. Ünlü sunucu, "Tatil moduna girmişimdir" notunu düştüğü paylaşımla ilgi odağı oldu. Güzelliği ile göz kamaştıran Erol'a takipçileri övgü yağdırdı. İşte ünlü sunucu Esra Erol'un sosyal medyayı sallayan tatil pozu…
10.07.2021 17:50
- Son Güncelleme: 10.07.2021 17:55
Hafta içi her gün atv ekranlarında televizyon izleyicisi ile buluşan başarılı sunucu Esra Erol, programın sezon finali yapmasının ardından ailesi ile tatile çıktı.
Ünlü sunucu, bu süreçte sosyal medya hesabında paylaşım yapmayı da ihmal etmedi. Geçtiğimiz günlerde havuz başında verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sunan Erol, bu kez mayolu paylaşımıyla ilgi odağı oldu.
Güzel sunucu, mayosu ile verdiği pozu "Tatil moduna girmişimdir" notuyla Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.
Düzgün fiziği ve güzelliği ile kendine hayran bırakan Erol'u takipçileri iltifat yağmuruna tuttu.
Kısa sürede binlerce beğeni alan paylaşıma, "Ekranda ayrı tatilde ayrı güzelsin", "Göz kamaştıran bir güzellik", "Bakmaya doyamıyorum, harikasın!" yorumları yapıldı.