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Haberler Magazin Esra Erol’u hiç böyle görmediniz! Ece Seçkin’in düğününe katıldı ip askılı siyah elbisesiyle göz kamaştırdı sosyal medya onu konuştu

Esra Erol’u hiç böyle görmediniz! Ece Seçkin’in düğününe katıldı ip askılı siyah elbisesiyle göz kamaştırdı sosyal medya onu konuştu

Esra Erol'u hiç böyle görmediniz! Atv ekranlarının başarılı sunucusu Esra Erol, bu akşam Beykoz'da bir mekanda gerçekleşen Ece Seçkin ile Çağrı Terlemez'in düğün törenine katıldı. Törenden paylaşım yapmayı ihmal etmeyen güzel sunucu, ip askılı siyah elbisesi ile adeta göz kamaştırdı. Zarafeti ve güzelliğiyle sosyal medyaya damga vuran Erol'u gören dönüp bir daha bakarken paylaşım kısa sürede gündem oldu. İşte atv ekranlarının güzeller güzeli sunucusu Esra Erol'un sosyal medyayı sallayan o paylaşımı...

15.09.2021 23:03 - Son Güncelleme: 15.09.2021 23:15
Esra Erol’u hiç böyle görmediniz! Ece Seçkin’in düğününe katıldı ip askılı siyah elbisesiyle göz kamaştırdı sosyal medya onu konuştu

Sunuculuğunu üstlendiği Esra Erol'da programıyla milyonları ekran başına kilitleyen Esra Erol, bu akşam Beykoz'da bir mekanda gerçekleşen Ece Seçkin ile Çağrı Terlemez'in düğün törenine katıldı.

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Esra Erol’u hiç böyle görmediniz! Ece Seçkin’in düğününe katıldı ip askılı siyah elbisesiyle göz kamaştırdı sosyal medya onu konuştu

Başarılı sunucu, sosyal medya hesabında nikah şahitliğini üstlendiği Ece Seçkin'in düğününden paylaşım yapmayı da ihmal etmedi.

Esra Erol’u hiç böyle görmediniz! Ece Seçkin’in düğününe katıldı ip askılı siyah elbisesiyle göz kamaştırdı sosyal medya onu konuştu

Güzel sunucu, ip askılı siyah elbisesi ile verdiği bir pozu Instagram'ın hikaye kısmında takipçilerinin beğenisine sundu.

Esra Erol’u hiç böyle görmediniz! Ece Seçkin’in düğününe katıldı ip askılı siyah elbisesiyle göz kamaştırdı sosyal medya onu konuştu

Birçok Instagram sayfası tarafından yayınlanan paylaşım, kısa süre içinde binlerce yorum ve beğeni alarak gündem oldu.

Esra Erol’u hiç böyle görmediniz! Ece Seçkin’in düğününe katıldı ip askılı siyah elbisesiyle göz kamaştırdı sosyal medya onu konuştu

Zarafeti ve güzelliğiyle sosyal medyaya damga vuran Erol'u gören dönüp bir daha bakarken ünlü sunucu için "Harikasın", "Türkiye'nin en güzel kadını" yorumları yapıldı.

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