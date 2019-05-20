Esra Erol'dan yıllar içinde inanılmaz değişim! Yıllar Esra Erol'u böyle değiştirmiş...
Atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programıyla izleyicisi ile buluşan güzel sunucu Esra Erol, hem işinde gösterdiği başarılı performans ile hem de insanlara karşı cana yakın davranışlarıyla gönüllerde taht kurdu. Başarılı sunucunun yıllar içindeki değişimi hayranlarını şaşkına çevirdi. İşte Esra Erol'un ve diğer ünlülerin yıllar içindeki değişimleri...
20.05.2019 18:53
- Son Güncelleme: 20.05.2019 19:18
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