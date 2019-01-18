Esra Erol'dan karne paylaşımı! Esra Erol ve eşi Ali Özbir karne gününde çocuklarını yalnız bırakmadı (Ünlü isimlerin karne paylaşımları)

Milyonlarca öğrencinin karne almasıyla birlikte sömestr tatili başladı. Esra Erol ve eşi Ali Özbir karne gününde oğulları İdris Ali Özbir'in heyecanına ortak oldu. İdris Ali Özbir'in okulunda paylaşım yapan Esra Erol'un eşi Ali Özbir paylaşımına "Sömestr fotoğrafı, benim miniklerim..." notunu düştü. Mustafa Sandal, Çağla Şıkel ve Gülben Ergen'in de aralarında bulunduğu birçok ünlü isimde Esra Erol gibi çocuklarının karne günü heyecanına ortak oldu. İşte ünlü isimlerin karne günü paylaşımları...

18 Ocak 2019 Cuma, 19:05:49 Güncelleme: 19:37:52 BU GALERİYİ PAYLAŞ





