GaleriMagazin

Esra Erol'dan karne paylaşımı! Esra Erol ve eşi Ali Özbir karne gününde çocuklarını yalnız bırakmadı (Ünlü isimlerin karne paylaşımları)

Milyonlarca öğrencinin karne almasıyla birlikte sömestr tatili başladı. Esra Erol ve eşi Ali Özbir karne gününde oğulları İdris Ali Özbir'in heyecanına ortak oldu. İdris Ali Özbir'in okulunda paylaşım yapan Esra Erol'un eşi Ali Özbir paylaşımına "Sömestr fotoğrafı, benim miniklerim..." notunu düştü. Mustafa Sandal, Çağla Şıkel ve Gülben Ergen'in de aralarında bulunduğu birçok ünlü isimde Esra Erol gibi çocuklarının karne günü heyecanına ortak oldu. İşte ünlü isimlerin karne günü paylaşımları...

18 Ocak 2019 Cuma, 19:05:49 Güncelleme: 19:37:52
Esra Erol'dan karne paylaşımı! Esra Erol ve eşi Ali Özbir karne gününde çocuklarını yalnız bırakmadı (Ünlü isimlerin karne paylaşımları)

Milyonlarca öğrencinin karne almasıyla birlikte sömestr tatili başladı.

Esra Erol'dan karne paylaşımı! Esra Erol ve eşi Ali Özbir karne gününde çocuklarını yalnız bırakmadı (Ünlü isimlerin karne paylaşımları)

Esra Erol ve eşi Ali Özbir karne gününde oğulları İdris Ali Özbir'in heyecanına ortak oldu.

Esra Erol'dan karne paylaşımı! Esra Erol ve eşi Ali Özbir karne gününde çocuklarını yalnız bırakmadı (Ünlü isimlerin karne paylaşımları)

İdris Ali Özbir'in okulunda paylaşım yapan Esra Erol'un eşi Ali Özbir paylaşımına "Sömestr fotoğrafı, benim miniklerim..." notunu düştü.

Esra Erol'dan karne paylaşımı! Esra Erol ve eşi Ali Özbir karne gününde çocuklarını yalnız bırakmadı (Ünlü isimlerin karne paylaşımları)

MUSTAFA SANDAL

Tüm çocuklarımıza keyifli ve mutlu tatiller:) Çok çalıştınız, iyi bir tatili hak ettiniz. Sizden ricam bu tatilin keyfini çıkarın ve kendinizi tablet, telefon ve bilgisayar oyunlarıyla cezalandırmayın.

Esra Erol'dan karne paylaşımı! Esra Erol ve eşi Ali Özbir karne gününde çocuklarını yalnız bırakmadı (Ünlü isimlerin karne paylaşımları)

ÇAĞLA ŞIKEL

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Şeyma Subaşı'nın Guido Senia ile görüntüleri ortaya çıktı! Acun Ilıcalı ile boşanmadan önce ...
Şeyma Subaşı'nın Guido Senia ile görüntüleri ortaya çıktı! Acun Ilıcalı ile boşanmadan önce ...