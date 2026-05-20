Canlı yayın öncesi kuliste neler oluyor? Esra Erol'dan kardeşi Eda Erol'a tatlı sitem: "Bi sal beni"

ATV ekranlarında hafta içi her gün "Esra Erol'da" programıyla izleyiciyle buluşan ünlü sunucu Esra Erol, 28 Mayıs Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak olan yeni yarışması "Var Mısın Yok Musun" için gün sayarken yoğun iş temposu arasında kulisinden eğlenceli paylaşımlar yapmayı da ihmal etmiyor. Erol, son olarak kız kardeşi Eda Erol'a işaret ederek "Bi sal beni" notuyla yaptığı paylaşımla takipçilerini gülümsetti. İşte Esra Erol'un kulis paylaşımı...

Var Mısın Yok Musun yarışmasıyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor

Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan "Esra Erol'da" programı ile milyonları ekran başına kilitleyen başarılı sunucu Esra Erol, kariyerinde yepyeni ve devasa bir heyecanın eşiğinde. Ekranların sevilen yüzü, "Var Mısın Yok Musun" yarışmasıyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Esra Erol’un yeni programı ne zaman başlıyor? Yayın tarihi belli oldu

ATV ekranlarında yayınlanacak olan ve merakla beklenen efsane yarışma programı "Var Mısın Yok Musun"un yayın tarihi resmi olarak belli oldu. Sunuculuğunu Esra Erol'un üstleneceği eğlence dolu yarışma, 28 Mayıs Perşembe günü saat 20.00'de ilk bölümüyle televizyon ekranlarındaki yerini alacak.

İki çocuk annesi Esra Erol’un kulis pozu sosyal medyayı salladı

Hem günlük canlı yayını hem de yaklaşan büyük yarışmanın çekimleri nedeniyle oldukça yoğun bir tempo içerisinde olan ünlü sunucu, kulisinden eğlenceli anları takipçileriyle paylaşmayı da ihmal etmiyor.

Eda Erol'a tatlı sitem

KIZ KARDEŞİ EDA EROL'A ESPRİLİ SİTEM: "Bİ SAL BENİ"

Kanal kulisinde şık kırmızı ceket-etek takımı ve siyah çerçeveli gözlükleriyle koltukta dinlenirken objektiflere yansıyan Esra Erol, elinde telefonuyla sitemkar ve esprili bir yüz ifadesi takındı.

Duvarda asılı olan kendi portresinin hemen önünde oturan ünlü sunucu, bu doğal anını fotoğraflayan kız kardeşi Eda Erol'a sosyal medya üzerinden takılmadan edemedi. Fotoğrafın altına havalı bir emojiyle birlikte, "Bi sal beni 😎 @edaerol3" notunu düşen Esra Erol, kardeşler arasındaki o tatlı kulis didişmesini gözler önüne serdi.

Duvardaki kusursuz ve havalı portre duruşu ile hemen önündeki koltukta yüzünü ekşiterek verdiği pozun tezatlığı, takipçileri tarafından kısa sürede sempatik bulunarak beğeni yağmuruna tutuldu.

ÖZEL HAYATINDAKİ MUTLULUĞU EKRANA YANSIYOR

Kariyerindeki bu büyük yükselişin ve enerjisinin arkasında düzenli ve mutlu bir aile hayatı yatan Esra Erol, özel yaşantısıyla da magazin dünyasının örnek isimleri arasında yer alıyor. Başarılı sunucu, eşi Ali Özbir ile 2010 yılında dünyaevine girmişti. Mutlu evliliklerini uzun yıllardır gözlerden uzak ve huzurla sürdüren çiftin bu birliktelikten iki erkek çocuğu bulunuyor. Büyük oğulları İdris Ali Özbir 2011 yılında dünyaya gelirken, küçük oğulları Ömer Erol Özbir ise 2015 yılında aileye katıldı.

Hem başarılı bir televizyoncu hem de iki çocuk annesi olan Erol'un bu yoğun koşturmacasındaki neşeli ve filtresiz kulis halleri, izleyicinin ona duyduğu sempatiyi bir kez daha artırdı.

Buse Sarı
Buse Sarı Takvim.com.tr Magazin