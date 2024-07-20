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Esra Erol'dan babasına duygusal doğum günü mesajı! "Boncuk gözlüm iyi ki doğdun" deyip beraber fotoğraflarını paylaştı! İşte Esra Erol ve babası...

Türkiye'nin sevilen ekran yüzü Esra Erol, bugün sosyal medya hesabından babasının doğum gününü kutladı. Ünlü sunucu, babasının doğum gününü kutlamak için "Boncuk gözlüm iyi ki doğdun" notunu ekleyerek fotoğraflarını paylaştı. İşte Esra Erol ve babası...

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Giriş Tarihi 20 Temmuz 2024, 21:49 Güncelleme 20 Temmuz 2024, 22:13
Esra Erol’dan babasına duygusal doğum günü mesajı! Boncuk gözlüm iyi ki doğdun deyip beraber fotoğraflarını paylaştı! İşte Esra Erol ve babası... 1

Türkiye'nin sevilen ekran yüzü Esra Erol, bugün sosyal medya hesabından babasının doğum gününü kutladı. Ünlü sunucu, babasının doğum gününü kutlamak için "Boncuk gözlüm iyi ki doğdun" notunu ekleyerek fotoğraflarını paylaştı. İşte Esra Erol ve babası...

Esra Erol’dan babasına duygusal doğum günü mesajı! Boncuk gözlüm iyi ki doğdun deyip beraber fotoğraflarını paylaştı! İşte Esra Erol ve babası... 2

Ünlü sunucu Esra Erol, sezon finaliyle ekranlara kısa bir mola verdi.

Esra Erol’dan babasına duygusal doğum günü mesajı! Boncuk gözlüm iyi ki doğdun deyip beraber fotoğraflarını paylaştı! İşte Esra Erol ve babası... 3

Özel hayatıyla da milyonların takip ettiği Esra Erol sosyal medya hesabını sık kullanan isimler arasında yer alıyor.

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