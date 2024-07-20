Esra Erol'dan babasına duygusal doğum günü mesajı! "Boncuk gözlüm iyi ki doğdun" deyip beraber fotoğraflarını paylaştı! İşte Esra Erol ve babası...

Türkiye'nin sevilen ekran yüzü Esra Erol, bugün sosyal medya hesabından babasının doğum gününü kutladı. Ünlü sunucu, babasının doğum gününü kutlamak için "Boncuk gözlüm iyi ki doğdun" notunu ekleyerek fotoğraflarını paylaştı. İşte Esra Erol ve babası...