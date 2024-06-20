Esra Erol'da Masumlar Apartmanı dizisini aratmayan olay! "Ailece insan sevmiyoruz" sözleri şoke etti! Karpuz almaya giden Aytül nerede?

ATV'nin reyting rekortmeni programlarından biri olan Esra Erol'da bu hafta izleyicilerin büyük beğenisini kazandı. Bugün programa Pınar'ın anlattıkları damga vurdu. Pınar, karpuz almaya gidiyorum diyerek evden çıkan kız kardeşi Aytül Karakaya'nın 15 Haziran 2024 tarihinde kayıplara karıştığını, onu aramak için stüdyoya geldiğini açıkladı. Ancak programın ilerleyen dakikalarında "Ailece insan sevmiyoruz" diyen Pınar'ın anlattıkları Masumlar Apartmanı dizisini hatırlattı. İşte Esra Erol'da bugün yaşananlar...