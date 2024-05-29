Esra Erol'da bebek ticareti ifşa oldu! Sabiha evlilik dışı çocukları neden sahipleniyor? Stüdyoda buz kesen görüntü: İnternetten satın aldım

ATV'nin en çok izlenen programlarından Esra Erol'da bu hafta yaşananlar adeta bir anda Türkiye'nin gündemine oturdu. Programa katılan Sabiha Dönmez, 8 yıl önce evlilik dışı bir ilişkiden dünyaya gelen bir çocuğu evlatlık edindiğini açıkladı. Biyolojik anne Neslihan'a geri vermemek için yardım isteyen Sabiha'nın evlilik dışı ilişkilerden bebekleri sahiplendiği ortaya çıktı. Aynı zamanda 'satın almadım' diyen Sabiha'nın yalanını Esra Erol ortaya çıkardı. İşte Esra Erol'da bugün (29 Mayıs) yaşananlar...
ATV'nin reyting rekorları kıran programı Esra Erol'da haftaiçi hergün izleyici ile buluşmaya devam ediyor.
8 yıl önce sahiplendiği çocuğun, biyolojik annesi tarafından alınmak istediğini söyleyen Sabiha Hanım başından geçenleri şu şekilde anlattı:
"Aslıhan ile arkadaşım sayesinde tanıştım. Çocuklarımı okuttum, büyüdüler. Anne sevgisine hasret olduğum için evlat büyütmek istedim. Aslıhan Ergül (biyolojik anne) evlilik dışı ilişkiden hamile kalmış.
Çocuğunu kuruma verecek deyince almak istedim. O zamanlar 4.5 aylık hamileydi. Doğumunu yaptırdım. 1 yıl kimlik çıkarmadı. Doğurur doğurmaz bana verdi ve sadece 1 kere gördü. Daha sonra asla gelmedi."