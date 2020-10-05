Esra Erol'a katıldığı ortaya çıkan Masterchef Duygu Acarsoy bir bir itiraf etti: Her şeyi bilerek yaptım

Acarsoy, 'Bunun için sizlerden özür diliyorum, emeğiniz çok büyük. Ben bir akademisyenim üniversitede eğitmen olarak çalışıyorum. Ben bir tercih yapmak zorunda kaldım akademik kariyerim bu durum karşısında biraz daha ağır bastı ben de yemeğimi kötü yaptım' dedi.