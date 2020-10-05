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Esra Erol'a katıldığı ortaya çıkan Masterchef Duygu Acarsoy bir bir itiraf etti: Her şeyi bilerek yaptım
Esra Erol'a katıldığı ortaya çıkan Masterchef Duygu Acarsoy bir bir itiraf etti: Her şeyi bilerek yaptım
Masterchef'in yarışmacılardan Duygu Acarsoy'un hikayesi tüm Türkiye'yi şoke etmişti... Geçtiğimiz günlerde nişanlısı tarafından aldatıldığını ve nişanlısının birlikte olduğu kızdan bunu öğrendiğini söyleyen Duygu Acarsoy, daha önce evliliğinde de şiddet gördüğünü, dolandırıldığını ve aldatıldığını açıklamıştı. Sonrasında ise Duygu Acarsoy'un önceki evliliğinde yaşadıkları nedeniyle atv ekranlarında izleyici karşısına çıkan Esra Erol'da yer aldığı ortaya çıkmıştı. Masterchef'in yayınlanan son bölümünde heyecanlı anlar yaşandı. Eleme heyecanının yaşandığı gece de Duygu'nun itirafı geceye damga vurdu.
05.10.2020 09:51
- Son Güncelleme: 05.10.2020 10:49
16 yarışmacının mücadele ettiği MasterChef Türkyie yarışmasında bu hafta eleme potasına giden mavi takımdan dört, kırmızı takımdan iki yarışmacısı olmuştu. Final eleme oyununa giden Sefa, Didem ve Duygu, Danilo şefin özel tarifi olan "Balık Ekmek" yemeğini yapmaya çalıştı.
Deniz ürünlerinde oldukça başarılı olan Duygu bu kez yemeğini eksik yaptı. Şefler tadım sırasında Duygu'ya oldukça sinirlendi. Üç yarışmacının tabağını da tadan şefler kendi aralarında toplantı yaptı.
Duygu için konuşan Mehmet şef 'ciddi olarak sabote edilmiş bir tabak, bu seviyede bir yarışmacının böyle bir hata yapacağına inanmıyorum' ifadelerini kullandı.
Somer şef 'Kasıtlı ve ya bilerek yemeğinde hata yapan var mı?' diye sordu. 'Bilerek ve isteyerek bugün kötü tabak çıkardım' diyen Dugu Acarsoy çok konuşulacak bir itiraf da bulundu.
Acarsoy, 'Bunun için sizlerden özür diliyorum, emeğiniz çok büyük. Ben bir akademisyenim üniversitede eğitmen olarak çalışıyorum. Ben bir tercih yapmak zorunda kaldım akademik kariyerim bu durum karşısında biraz daha ağır bastı ben de yemeğimi kötü yaptım' dedi.