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Haberler Magazin Esra Erol yırtmaçlı uzun elbisesini siyah eldivenlerle tamamladı! Geceye damga vurdu! Zarafeti ve güzelliğine yorum yağdı

Esra Erol yırtmaçlı uzun elbisesini siyah eldivenlerle tamamladı! Geceye damga vurdu! Zarafeti ve güzelliğine yorum yağdı

ATV ekranlarında hafta içi her gün Esra Erol'da programıyla izleyici ile buluşan Esra Erol ve ekibi, Magazin Gazetecileri tarafından düzenlenen Altın Objektif Ödül töreninde 'En iyi gündüz kuşağı programı' ödülüne layık görüldü. Gece için yırtmaçlı siyah uzun bir elbise tercih eden Erol, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Elbisesini siyah eldivenlerle tamamlayan güzel sunucuya, aralarında Ebru Şallı, Gamze Keçeli, Hülya Kuran gibi ünlü isimlerinde yer aldığı birçok sosyal medya kullanıcısı yorum yaptı. İşte zarafeti ve güzelliğiyle kendine hayran bırakan Esra Erol'un o paylaşımı...

04.10.2022 00:15 - Son Güncelleme: 04.10.2022 00:15
Esra Erol yırtmaçlı uzun elbisesini siyah eldivenlerle tamamladı! Geceye damga vurdu! Zarafeti ve güzelliğine yorum yağdı

Esra Erol'da programıyla ATV ekranlarında izleyici ile buluşan Esra Erol ve ekibi, Magazin Gazetecileri tarafından düzenlenen Altın Objektif Ödül töreninde 'En iyi gündüz kuşağı programı' ödülüne layık görüldü.

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Esra Erol yırtmaçlı uzun elbisesini siyah eldivenlerle tamamladı! Geceye damga vurdu! Zarafeti ve güzelliğine yorum yağdı

Gece için yırtmaçlı siyah uzun bir elbise tercih eden Erol, törende verdiği pozları sosyal medyada yayınlamayı ihmal etmedi.

Esra Erol yırtmaçlı uzun elbisesini siyah eldivenlerle tamamladı! Geceye damga vurdu! Zarafeti ve güzelliğine yorum yağdı

Elbisesini siyah eldivenlerle tamamlayan güzel sunucunun paylaşımı ise kısa sürede yoğun ilgi gördü.

Esra Erol yırtmaçlı uzun elbisesini siyah eldivenlerle tamamladı! Geceye damga vurdu! Zarafeti ve güzelliğine yorum yağdı

Erol'a, aralarında Ebru Şallı, Gamze Keçeli, Hülya Kuran gibi ünlü isimlerinde yer aldığı birçok sosyal medya kullanıcısı yorum yaptı.

Esra Erol yırtmaçlı uzun elbisesini siyah eldivenlerle tamamladı! Geceye damga vurdu! Zarafeti ve güzelliğine yorum yağdı

Sevenleri tarafından iltifat yağmuruna tutulan Erol için "Asalet", "Zarif ve güzel", "Harika görünüyorsun" yorumları yapıldı.

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