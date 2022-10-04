Esra Erol yırtmaçlı uzun elbisesini siyah eldivenlerle tamamladı! Geceye damga vurdu! Zarafeti ve güzelliğine yorum yağdı
ATV ekranlarında hafta içi her gün Esra Erol'da programıyla izleyici ile buluşan Esra Erol ve ekibi, Magazin Gazetecileri tarafından düzenlenen Altın Objektif Ödül töreninde 'En iyi gündüz kuşağı programı' ödülüne layık görüldü. Gece için yırtmaçlı siyah uzun bir elbise tercih eden Erol, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Elbisesini siyah eldivenlerle tamamlayan güzel sunucuya, aralarında Ebru Şallı, Gamze Keçeli, Hülya Kuran gibi ünlü isimlerinde yer aldığı birçok sosyal medya kullanıcısı yorum yaptı. İşte zarafeti ve güzelliğiyle kendine hayran bırakan Esra Erol'un o paylaşımı...
04.10.2022 00:15 - Son Güncelleme: 04.10.2022 00:15
Erol'a, aralarında Ebru Şallı, Gamze Keçeli, Hülya Kuran gibi ünlü isimlerinde yer aldığı birçok sosyal medya kullanıcısı yorum yaptı.