Esra Erol ve kız kardeşlerinin benzerliği şoke etti! Davette görenler ayırt edemedi! İşte Esra Erol ve kardeşleri...

Hafta içi her gün ATV ekranlarında seyirci ile buluşan Esra Erol, magazin gündeminin yakından takip ettiği isimler arasında yer alıyor. Son olarak başarılı sunucu Esra Erol, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir davette kız kardeşleri ile birlikte boy gösterdi. Üç kız kardeşin benzerliği, görenler tarafından büyük bir şaşkınlıkla karşılandı. İşte Esra Erol ve kız kardeşlerinin 'kopya' dedirten benzerliği...