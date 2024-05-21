Esra Erol ve kız kardeşlerinin benzerliği şoke etti! Davette görenler ayırt edemedi! İşte Esra Erol ve kardeşleri...

Hafta içi her gün ATV ekranlarında seyirci ile buluşan Esra Erol, magazin gündeminin yakından takip ettiği isimler arasında yer alıyor. Son olarak başarılı sunucu Esra Erol, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir davette kız kardeşleri ile birlikte boy gösterdi. Üç kız kardeşin benzerliği, görenler tarafından büyük bir şaşkınlıkla karşılandı. İşte Esra Erol ve kız kardeşlerinin 'kopya' dedirten benzerliği...
Hafta içi her gün ATV ekranlarında izleyici ile buluşan başarılı sunucu Esra Erol, reytingleri altüst etmeye devam ediyor.
Instagramda 4.6 milyon takipçisi olan başarılı sunucu geçtiğimiz hafta 42 yaşına bastı. O anları sosyal medya hesabından paylaşan sunucunun fotoğrafına beğeni ve yorum yağdı.