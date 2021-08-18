Esra Erol usta oyunculara taş çıkarttı sen neymişsin be Esra! Oyunculuk desen var meğer o dizide...

1980 İstanbul doğumlu olan Esra Erol, beş kız çocuğun ortancası. Babasının polislik görevi nedeniyle sık sık şehir değiştiren Erol, ilk ve orta öğrenimini Kütahya'da tamamladı. Marmara Üniversitesi Radyo Televizyon bölümünden mezun oldu. Üniversite eğitiminin ardından spikerlik ve diksiyon eğitimleri de alarak sunuculuk mesleğinde ilerlemek için temelleri atmaya başladı.

