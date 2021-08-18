Esra Erol usta oyunculara taş çıkarttı sen neymişsin be Esra! Oyunculuk desen var meğer o dizide...
Atv ekranlarının sevilen sunucusu, Esra Erol'da programı ile Türkiye gündemini belirlemeye devam ediyor. 38 yaşındaki başarılı sunucu, özel hayatıyla parmakla gösterilen ünlü isimler arasında yer alıyor. Eşi ve oğulları ile mutlu bir yaşam sürdüren Esra Erol'un yıllar önce popüler olan dizilerde rol aldığını biliyor muydunuz? Evet yanlış okumadınız! Bir döneme damga vuran dizilerin pek çoğunda onun yüzü var. O dönem henüz gencecik olan Erol, usta oyunculara adeta taş çıkarttı. İşte Esra Erol'un figüranlık yaptığı o diziden kareler...
Esra Erol, televizyon ekranlarında karşımıza çıktığı programlarla adını duyuran başarılı bir sunucu. Şimdilerde sunuculuk kariyerinin zirvelerini yaşasa da geçmişte oyunculuk da yapmış.
1980 İstanbul doğumlu olan Esra Erol, beş kız çocuğun ortancası. Babasının polislik görevi nedeniyle sık sık şehir değiştiren Erol, ilk ve orta öğrenimini Kütahya'da tamamladı. Marmara Üniversitesi Radyo Televizyon bölümünden mezun oldu. Üniversite eğitiminin ardından spikerlik ve diksiyon eğitimleri de alarak sunuculuk mesleğinde ilerlemek için temelleri atmaya başladı.
Yıllardır ekranlarda olan başarılı sunucu, Türkiye'nin sevilen isimlerinden biri. Esra Erol, şüphesiz televizyon ekranlarının sevilen sunucularından. Sempatik tavırları ve güçlü duruşuyla izleyicilerin hem beğenisini hem de takdirini kazanıyor.