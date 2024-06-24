Esra Erol sıfır makyaj! En doğal halini sosyal medyada paylaştı güzelliğiyle mest etti! İşte Esra Erol'un makyajsız hali...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programı sezon finaline adım adım yaklaşıyor. Televizyon dünyasının sevilen isimlerinden Esra Erol, doğal güzelliğiyle bir kez daha hayranlarının beğenisini kazandı. Ünlü sunucu, sosyal medya hesabından sıfır makyajlı halini paylaştı ve takipçilerini adeta büyüledi. İşte başta Esra Erol olmak üzere ünlülerin en doğal hallerine gelin bakalım...