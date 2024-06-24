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Esra Erol sıfır makyaj! En doğal halini sosyal medyada paylaştı güzelliğiyle mest etti! İşte Esra Erol'un makyajsız hali...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programı sezon finaline adım adım yaklaşıyor. Televizyon dünyasının sevilen isimlerinden Esra Erol, doğal güzelliğiyle bir kez daha hayranlarının beğenisini kazandı. Ünlü sunucu, sosyal medya hesabından sıfır makyajlı halini paylaştı ve takipçilerini adeta büyüledi. İşte başta Esra Erol olmak üzere ünlülerin en doğal hallerine gelin bakalım...

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Giriş Tarihi 24 Haziran 2024, 17:50 Güncelleme 24 Haziran 2024, 18:05
Esra Erol sıfır makyaj! En doğal halini sosyal medyada paylaştı güzelliğiyle mest etti! İşte Esra Erol’un makyajsız hali... 1

Ünlü sunucu Esra Erol, sosyal medya hesabından sıfır makyajlı halini paylaştı ve takipçilerini adeta büyüledi. İşte başta Esra Erol olmak üzere ünlülerin en doğal hallerine gelin bakalım...

Esra Erol sıfır makyaj! En doğal halini sosyal medyada paylaştı güzelliğiyle mest etti! İşte Esra Erol’un makyajsız hali... 2

ATV'nin reyting rekorları kıran 'Esra Erol'da' programının sunucusu Esra Erol, hem başarılı kariyeri hem de duru güzelliğiyle adından sıkça söz ettiriyor.

Esra Erol sıfır makyaj! En doğal halini sosyal medyada paylaştı güzelliğiyle mest etti! İşte Esra Erol’un makyajsız hali... 3

Ekranların dışında özel hayatıyla da sıkça merak edilen Esra Erol, bugün sosyal medya hesabından makyajsız fotoğrafını paylaştı.

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