Esra Erol setinden haberler kötü 'intihar edecek durumdayım' Caner Toygar'ın sağlık durumu! Başına gelen pişmiş tavuğun başına gelmez
Hafta içi her gün atv ekranlarının akşam kuşağında izleyici karşısına çıkan Esra Erol'da'nın sevilen muhabir, Caner Toygar'ın Instagram hesabında yaptığı paylaşımla herkesi korkutnuştu bir süre önce. Instagram hesabından yaptığı açıklamada beyninde bir kitle bulunduğunu ve MR çektireceğini söyleyen Caner Toygar'dan o gün bugündür, son sağlık durumuna ilişkin herhangi bir açıklama yoktu. Haliyle Caner Toygar'ın sağlık durumu hakkında endişeler gün geçtikçe biraz daha artıyor. Nihayet Caner Toygar, Youtube hesabından paylaştığı videoda hem sağlık durumunu hem de başına gelenleri anlattı. İşte detaylar...
13.06.2022 13:04 - Son Güncelleme: 13.06.2022 13:04
Hafta içi her gün atv'de yayınlanan "Esra Erol'da" programında muhabirlik yapan Caner Toygar, 350 bine yakın takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından sağlık durumuyla ilgili yaptığı paylaşımla sevenlerini korkutmuştu.
Çok zor dönemlerde geçiren ve ardından Esra Erol'un programında muhabirlik yapmaya başlayan Caner Toygar, şu sıralarda da sağlık açısından sıkıntılı günler geçiriyor.
BEYNİNDE KİTLE TESPİT EDİLDİ
Nisan 2017'de evlilik programında tanıştığı Berke Kentli ile hayatını birleştiren ancak 6 ay sonra boşanma kararı alan ve hayatına bekar olarak devam eden Caner Toygar, sağlık durumu hakkında yaptığı açıklama ile sevenlerini endişelendirmişti.