Esra Erol sarıp sarmalayıp paylaştı! Annesini gören şaşıp kaldı! “Ablanız gibi maşallah” Anne-kız sosyal medyayı salladı

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programında hafta içi her gün izleyici ile buluşan Esra Erol, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. Ali Özbir ile mutlu bir evlilik sürdüren iki çocuk annesi Erol, Necla Erol'un doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu. Ünlü sunucu, annesini sarıp sarmaladığı bir pozu takipçilerinin beğenisine sundu. Erol'un annesini görenler ise "Ablanız gibi maşallah" yorumunda bulundu. İşte Esra Erol'un o paylaşımı...