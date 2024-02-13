Esra Erol sarıp sarmalayıp paylaştı! Annesini gören şaşıp kaldı! “Ablanız gibi maşallah” Anne-kız sosyal medyayı salladı

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programında hafta içi her gün izleyici ile buluşan Esra Erol, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. Ali Özbir ile mutlu bir evlilik sürdüren iki çocuk annesi Erol, Necla Erol'un doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu. Ünlü sunucu, annesini sarıp sarmaladığı bir pozu takipçilerinin beğenisine sundu. Erol'un annesini görenler ise "Ablanız gibi maşallah" yorumunda bulundu. İşte Esra Erol'un o paylaşımı...
ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programında hafta içi her gün izleyici ile buluşan Esra Erol, hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi.
Ali Özbir ile mutlu bir evlilik sürdüren iki çocuk annesi Erol, Necla Erol'un doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu.
Ünlü sunucu, annesini sarıp sarmaladığı bir pozu takipçilerinin beğenisine sundu. Erol paylaşımının altına "Bu dünyanın en temiz yürekli insanı, benim canım annem iyi ki doğdun. Seni çok seviyorum" notunu ekledi.